Σέζνι: «Η γυναίκα μου επέμενε να μην αποσυρθώ, ήθελε να με ξεφορτωθεί»

Ο Βόιτσιεχ Σέζνι σε συνέντευξή αναφέρθηκε στην επιστροφή του στη δράση τον Οκτώβριο του 2024 και τι τον ώθησε σε αυτή την απόφαση.

Έναν μόλις μήνα μετά από την απόφασή του να αποχωρήσει, ο γκολκίπερ της Μπαρτσελόνα επέτρεψε ξανά στα γήπεδα και τόνισε πως για αυτό ευθύνεται η σύζυγός του.

«Η γυναίκα μου ήταν εκείνη που επέμενε να επιστρέψω στα γήπεδα. Ακόμη δεν ξέρω αν το έκανε επειδή το είδε ως μία μεγάλη ευκαιρία για μένα λόγω της Μπαρτσελόνα ή απλά επειδή ήθελε να με ξεφορτωθεί από το σπίτι.

Δεν ήθελα να παίζω πια και ετοιμαζόμουν να γίνω μπαμπάς πλήρους απασχόλησης αλλά η Μαρίνα επέμενε. Τελικά κατάφερε να με πείσει και οφείλω να παραδεχτώ ότι της είμαι πολύ ευγνώμων».