ΠΑΟΚ: Οι υποχρεώσεις των «ασπρόμαυρων» διεθνών

Οι διεθνείς του ΠΑΟΚ «απλώνονται» σε κάθε άκρη της Ευρώπης, εκπροσωπώντας τις Εθνικές τους ομάδες - Στην Ισπανία ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η Εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται για δύο κρίσιμες αναμετρήσεις που ενδέχεται να καθορίσουν την πορεία της προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Τόσο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας , όσο και ο Γιάννης Μιχαηλίδης καλούνται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα εκτός έδρας παιχνίδια στη Σκωτία (09.10, 21:45) και στη Δανία (12.10, 21:45).

Δύο αγώνες προκριματικών Μουντιάλ και για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς , που κλήθηκε στην Εθνική Σερβίας για το εντός έδρας παιχνίδι με την Αλβανία στις 11.10 και το εκτός έδρας με την Ανδόρα στις 14.10.

Κλήση και για τον Κίριλ Ντεσπόντοφ , καθώς η Εθνική Βουλγαρίας υποδέχεται την Τουρκία στις 11.10 και στη συνέχεια πηγαίνει στην Ισπανία στις 14.10. Προκριματικοί Παγκοσμίου Κυπέλλου και οι δύο αγώνες.

Στην Εθνική Πολωνίας και πάλι ο Τόμας Κεντζιόρα , στις 09.10 για το φιλικό ματς με τη Νέα Ζηλανδία και στις 12.10 για το επίσημο ματς της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ με τη Λιθουανία (εκτός έδρας).

Και ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι καλείται στην Εθνική Γεωργίας, η οποία πηγαίνει στην Ισπανία στις 11.10 και στη συνέχεια στην Τουρκία στις 14.10 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στην Εθνική ανδρών Εσθονίας κλήθηκε ο παίκτης μας του ΠΑΟΚ Β Κάρελ Μούστμα για τα επίσημα παιχνίδια (προκριματικά Μουντιάλ) με την Ιταλία στις 11.10 και τη Μολδαβία στις 14.10.

Στην Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων Κ21 ο ομοσπονδιακός τεχνικός κάλεσε τον Δημήτρη Μοναστηρλή και τον Κωνσταντίνο Πολυκράτη για τα δύο εκτός έδρας ματς των προκριματικών του EURO 2027, με τη Γερμανία για τη 2η αγωνιστική (10.10, 19:00) και τη Λετονία για την 3η αγωνιστική (14.10, 17:00).

Ο Λύσανδρος Παπαστυλιανού του ΠΑΟΚ Β κλήθηκε στην Εθνική Κύπρου Κ21 για τον αγώνα Ρουμανία – Κύπρος στις 14.10 (προκριματικά EURO 2027).

Στην Εθνική Νέων Κ19 για τα φιλικά παιχνίδια με την Ουγγαρία, στην Ουγγαρία (09.10 και 12.10) ο ομοσπονδιακός προπονητής κάλεσε εννιά παίκτες του ΠΑΟΚ, τους Στάθη Μπελερή, Δημήτρη Μπαταούλα, Γιώργο Κοσίδη, Μπέντρι Ντούνγκα, Παύλο Τσιότα, Βασίλη Ελευθεριάδη, Θανάση Παπανικόπουλο, Δημήτρη Μπέρδο, Ανέστη Μύθου.

Κλήση από την Εθνική Λευκορωσίας Κ19 και για τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Β Πάβελ Απιατσιόνακ για τα δύο φιλικά παιχνίδια στη Μάλτα, στις 10.10 και 13.10

Τέλος, ο Ευάγγελος Γκιόκα κλήθηκε στην Εθνική Αλβανίας Κ19 για δύο φιλικούς αγώνες στην Ιρλανδία (10.10 και 12.10).»