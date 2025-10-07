To VAR παράγει αδικία αντί να την αποτρέπει και η ΑΕΚ μπορεί και πρέπει να μιλάει!

Είχαμε γράψει από την προηγούμενη Δευτέρα με αφορμή το πέναλτι που δόθηκε σε βάρος του Παναθηναϊκού σε συνέχεια του αγώνα της ΑΕΚ στη Λάρισα με την αποβολή που έγινε κίτρινη κάρτα πως το VAR στο Ελληνικό πρωτάθλημα αρχίζει να γίνεται από εργαλείο διόρθωσης της αδικίας που είναι παγκοσμίως ένα εργαλείο δημιουργίας αδικίας. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Ο κορυφαίος Σιδηρόπουλος, έδωσε πραγματικά μαθήματα χθες πως ο varistas μπορεί να μανατζάρει τον διαιτητή, πόσο περισσότερο όταν είναι τόσο έμπειρος και ο διαιτητής είναι πολύ πίσω από αυτόν στη διατροφική αλυσίδα. Με το πέναλτι που του επέβαλε να δώσει, με τα δύο πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ που δεν του υπέδειξε ενώ το πρώτο από τα δύο ήταν ολόιδιο με πέναλτι που ο ίδιος είχε δώσει σε βάρος της ΑΕΚ στερώντας της την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και εντέλει το πρωτάθλημα του 2024.

Επίσης δεν είδε προσεχτικά την φάση της κόκκινης του Ρέλβας για να δει πως ο Τετέι προκαλεί την πτώση του παίκτη της ΑΕΚ που ουσιαστικά στηρίζεται και ανατρέπει τον παίκτη που τον είχε τραβήξει. Ένα πραγματικό σεμινάριο. Όχι βέβαια πως ο Βεργέτης δεν είχε πρόθεση κι αυτός. Φάνηκε από τις κίτρινες κάρτες, φάνηκε αμέσως μετά το πέναλτι όταν σε φάουλ και κίτρινη κάρτα πάνω στον Καλοσκάμη δεν σφύριξε. Aλλά το μεγάλο πιστόλι ήταν ο πρώην κορυφαίος που παρότι έφτασε σε αυτή την ηλικία και με ευρωπαϊκό κύρος δεν διστάζει. Η απάντηση όμως ήταν αυτή που τους άξιζε. Και η ηδονή είναι τεράστια όταν σκέπτεσαι πως θα ένιωσαν όλοι οι συντελεστές όταν κατάλαβαν ότι η εγχείρηση πέτυχε αλλά ο ευσεβής τους πόθος… πέθανε.

Ήταν ότι πιο εξόφθαλμο και αδίστακτο έχει γίνει σε βάρος της ΑΕΚ όμως κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί πως δεν θα ξαναγίνει. Ο Νίκολιτς μίλησε πολύ ωραία, οι παίκτες το ίδιο, ο Ηλιόπουλος χωρίς να χάσει τίποτα από το κύρος του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ ήταν επίσης σαφής στις δηλώσεις του. Όμως επειδή η κατάσταση έχει αλλάξει πριν μπει στην ΑΕΚ ο Ηλιόπουλος και πάει ολοταχώς προς τα πίσω στην εποχή Ολυμπιακού και Αιγάλεω με το Αιγάλεω να έχει αντικατασταθεί, είναι δεδομένο πως θα ξανασυμβεί. Και σίγουρα δεν θα μπορεί η ομάδα να κάνει θαύματα ακόμη κι αν είναι σε καλύτερη μέρα από ότι ήταν την Κυριακή που θα μπορούσε να χάσει και με κανονική διαιτησία.

Δεν είναι ηττοπάθεια ούτε μεμψιμοιρία. Είναι αυτό που ζούμε. Φυσικά δεν θα εγκαταλείψουμε την μάχη. Φυσικά η ομάδα δεν θα εγκαταλείψει την μάχη. Όμως δεν είμαστε ούτε χαζοί, ούτε παιδιά όπως είπε κι ο Μάρκο. Αυτή την στιγμή το μόνο όπλο που έχει η ΑΕΚ είναι το να μιλάει. Εκφράζει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου που βλέπει τι γίνεται. Ο κόσμος της ΑΕΚ είναι συσπειρωμένος γύρω από την ομάδα. Αν η ΑΕΚ απλά λέει την αλήθεια δεν έχει να φοβάται τίποτα. Δεν λέω πως έτσι θα σταματήσουν. Ομως πρέπει να ξέρουν πως υπάρχει επικοινωνιακό κόστος από έναν πολύ μεγάλο και δυνατό οργανισμό. Κανείς δεν θα πει πως η διοίκηση αδυνατεί να προστατεύσει την ομάδα. Όλοι ξέρουν πως η νεοσυμμαχία είχε γίνει πριν έρθει ο Ηλιόπουλος και η ΑΕΚ δεν έχει καμία δουλειά με αυτή.