Ιγκλέσιας αντί Γιαμάλ στην εθνική Ισπανίας, νοκ άουτ ο Ρόδρι

Ο Ισπανός μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόδρι, ο οποίος τραυματίστηκε στον χθεσινό (5/10) αγώνα με την Μπρέντφορντ για την Premier League, δεν θα είναι διαθέσιμος ενόψει των αναμετρήσεων της Ισπανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 εναντίον της Γεωργίας και της Βουλγαρίας, όπως ανακοίνωσε (6/10) η ισπανική oμοσπονδία ποδοσφαίρου (RFET).

Κανένας παίκτης δεν έλαβε αμέσως πρόσκληση για να αντικαταστήσει τον νικητή της «Χρυσής Μπάλας» του 2024, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο, λίγες ώρες αφότου ο Λουίς ντε λα Φουέντε ανακοίνωσε την αποστολή του για τη «La Roja», στην οποία και κλήθηκε.

Ο 29χρονος Ρόδρι ήταν μέλος της αποστολής της Ισπανίας για το Euro 2024, αλλά υπέστη ρήξη χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο στις 22 Σεπτεμβρίου 2024. Έχασε σχεδόν όλη την περασμένη σεζόν και δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων με τους «Πολίτες» τον Ιούλιο του 2025.

Επιπλέον, ο επιθετικός της Θέλτα, Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος έχει σημειώσει έξι γκολ σε δέκα αγώνες από την έναρξη της σεζόν, κλήθηκε στην αποστολή της Ισπανίας για να αντικαταστήσει τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος υποφέρει από νέο πόνο στον προσαγωγό, μετά την ήττα της Μπαρτσελόνα με 2-1 από την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League.

Ο Ιγκλέσιας, 32 ετών, κλήθηκε στην εθνική ομάδα για πρώτη φορά το 2022 από τον Λουίς Ενρίκε και έπαιξε τον πρώτο του αγώνα εναντίον της Ελβετίας στο Nations League (ήττα με 2-1).

Στη συνέχεια, δεν ήταν στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Επέστρεψε στην εθνική ομάδα τον Μάρτιο του 2023, αφού ανέλαβε ο Ντε λα Φουέντε, αλλά, στον δεύτερο και τελευταίο διεθνή αγώνα του μέχρι σήμερα, ο Ιγκλέσιας γνώρισε με την Ισπανία την ήττα με 2-0 εναντίον της Σκωτίας.

Στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία στις 11 Οκτωβρίου στο Έλτσε και τη Βουλγαρία στις 14 Οκτωβρίου στο Βαγιαδολίδ.