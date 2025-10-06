Ο Κόντης θα έχει πετύχει αν δώσει στόχο στον Παναθηναϊκό

Το 1-0 φτωχό για την εικόνα του αγώνα, ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα τα έχει όλα… φτωχά και πρέπει να το διορθώσει δουλεύοντας και σταματώντας να περιμένει τον Ρεμπρόφ. Γράφει ο Λευτέρης Μπακολιάς.

Φτάσαμε λοιπόν στην περίφημη διακοπή του Οκτωβρίου. Αυτή στην οποία θα είχε «τελειώσει» το θέμα Ρεμπρόφ, ο Κόντης θα αποχωρούσε και θα είχαν γίνει σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τελικά προσελήφθη σύμβουλος του προέδρου. Δηλαδή ο διάδοχος κάποιου. Γιατί όταν έχουμε τέτοιες προσλήψεις, ψάχνουμε να βρούμε ποιανού θέση θα καλύψει. Υποθέσεις δεν χρειάζονται όσο προφανείς κι αν μοιάζουν.

Πάμε στον προπονητή λοιπόν, γιατί εκεί υπάρχει η περισσότερη λογική που μπορεί να συναντήσει κανείς. Ο Κόντης είχε πέντε ματς μπροστά του. Δε νίκησε τον Ολυμπιακό στο τέλος ενώ είχε κάνει δύο προπονήσεις και ηττήθηκε από την Γκόου Αχεντ Ιγκλς. Κόντρα στους Ολλανδούς ήταν αντίθετο με όσα έγιναν στο ματς το αποτέλεσμα. Αν δεν είχε υπάρξει αυτή η ποδοσφαιρική «ανωμαλία», τώρα θα αποθεωνόταν ο προπονητής.

Δε χρειάζονται ούτε αποθεώσεις, ούτε απογοητεύσεις για το θέμα του προπονητή. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη και μοιάζει προφανής. Δεν έχει ο Παναθηναϊκός να περιμένει κάτι σημαντικό αν προχωρήσει τελικά σε μια συμφωνία τώρα με τον Ρεμπρόφ. Ο οποίος θέλει, αλλά δεν έχει φύγει γιατί είναι λεπτή η θέση του. Σεβαστό απόλυτα, απλά και στον Παναθηναϊκό δεν είναι η καλύτερη περίοδος. Άρα δεν εξυπηρετεί τίποτα αυτό το ερωτηματικό.



Χρήστος Κόντης στον πάγκο, οι πάντες χαμηλά το κεφάλι και δουλειά. Η ομάδα μπαίνει σε διαδικασία προετοιμασίας ουσιαστικά. Εντελώς λάθος όλο αυτό, γιατί και στον συγκεκριμένο τομέα είμαστε κάτι μήνες πίσω. Όμως δεν γίνεται να σταματήσει η ομάδα. Πήρε κιόλας τη νίκη με τον Ατρόμητο που μπορούσε να είναι και αρκετά ευκολότερη. Απλά δεν αξίζει καν να το αναφέρουμε. Αποτελέσματα έχει ανάγκη το Τριφύλλι.

Από εδώ και πέρα είναι το θέμα τι γίνεται. Η «τροφή» των Πράσινων είναι οι βαθμοί. Έχουν πληγωθεί σημαντικά, οπότε χρειάζονται πρωτίστως πίστη στον εαυτό τους. Δύο εβδομάδες δουλειάς και κυρίως επιστροφών. Πέραν όλων των άλλων, ξεχνάμε μέσα στο… χαμό πως υπάρχουν σημαντικά ζητήματα.

Ο Ταμπόρδα υποτίθεται πως ήρθε για βασικός και αντικαταστάτης του καλύτερου παίκτη της περασμένης σεζόν. Μέχρι τώρα δύσκολα παίζει ακόμη και ως αλλαγή. Ο Πελίστρι είναι ο κορυφαίος εξτρέμ του Παναθηναϊκού και λείπει εδώ και 8 σερί ματς. Πέντε πρωταθλήματος, δύο Europa League και ένα Κυπέλλου.

Ο Ντέσερς είναι αναμφισβήτητα η βασική λύση για τη θέση του φορ και επίσης έχασε σημαντικά ματς. Με αποτέλεσμα να «φορτωθεί» κι ο Σφιντέρσκι. Αυτοί και μόνο μπορούν να είναι οι τρεις από τις τέσσερις βασικές λύσεις από τη μέση και μπροστά.

Έχει πράγματα να περιμένει ο Παναθηναϊκός. Δε λέμε να ελπίζει, επειδή είναι… βαριές κουβέντες αυτές. Και πάντα το ποδοσφαιρικό κομμάτι το διαχωρίζουμε απ’ τα υπόλοιπα. Δε θα έπρεπε, όμως από κάπου πρέπει να πιαστεί το πράγμα για να συνεχίσει.

Πολλά για να διορθωθούν. Χρόνος διαθέσιμος, μόνο αυτός. Οι 15 μέρες της διακοπής. Κάθε τρεις μέρες από τις 19 Οκτωβρίου μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, θα υπάρχει ματς με τεράστιο πρέπει. Άρης εκτός, Φέγενορντ εκτός, Αστέρας εντός, Ατρόμητος εκτός (κύπελλο), Βόλος εκτός, Μάλμε εκτός, ΠΑΟΚ εντός.

Οπότε είμαστε στο ή διορθώνονται πολλά και βρίσκει η ομάδα τις λύσεις, ή ο χειμώνας που έρχεται θα είναι… βαρύς κι ασήκωτος, λόγω έλλειψης ουσιαστικού στόχου.

Η ήττα του Ολυμπιακού, οι άλλες δύο ομάδες που δε δείχνουν… φόβητρα, δίνουν μια κάποια ελπίδα. Το ζητούμενο είναι να βρεθεί μια ελπίδα στον Παναθηναϊκό, που να αφορά τον ίδιο και όχι τα αποτελέσματα των άλλων. Αν το πετύχει, θα είναι σπουδαίο βήμα προς τα εμπρός. Μόνο που ο δρόμος είναι μεγάλος και δύσκολος για να συζητάμε αναφορικά για στόχους.

Ο Κόντης θα έχει πετύχει αν δώσει στόχο στον Παναθηναϊκό. Μη γελιόμαστε, αν πει κανείς αυτή τη στιγμή πως το Τριφύλλι πάει για πρωτάθλημα – ανεξάρτητα απ’ τη βαθμολογική διαφορά – θα τον κοιτάνε σαν εξωγήινο. Στην Ευρώπη μετά την τελευταία ήττα, πρέπει να βρεθεί ισορροπία για την 8άδα ή την πρόκριση συνολικά. Παντού ένα ερωτηματικό. Μόλις βγει και ο στόχος συνεχίσει να είναι εκεί, θα αλλάξει λίγο και η ψυχολογία.

Υ.Γ. Ο Πελίστρι είναι μακράν του δευτέρου το μεγαλύτερο κεφάλαιο του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Παίκτης στα 23 του, με στοιχεία που δεν υπάρχουν στην ομάδα και δεδομένη θέση στην ενδεκάδα της Εθνικής Ουρουγουάης με Μουντιάλ να ακολουθεί. Δεν το αναφέρουμε για να πωληθεί, φύγαν αρκετοί ήδη. Το παν είναι να αξιοποιηθεί όπως του αξίζει.

Υ.Γ.1: Η θέση του τερματοφύλακα, δεν είναι για διαρκές rotation. Τα έχουμε δει στο παρελθόν και στον Παναθηναϊκό. Χρειάζονται δύο καλοί, όμως με ξεκάθαρους ρόλους.