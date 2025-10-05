Εμφάνιση... έξι αστέρων για τον Λεβαδειακό, που ισοπέδωσε με 6άρα τον Παναιτωλικό (6-0) και «πάτησε» τετράδα στη φετινή Super League.

Ο Λεβαδειακός υποδέχτηκε στο «Λαμπρός Κατσώνης» τον Παναιτωλικό, με τους Βοιωτούς να τρελαίνουν κόσμο, να «συντρίβουν» την ομάδα του Αγρινίου και να «πατούν» 4άδα.

Μονόλογος 4-0 και σόου Λεβαδειακού

Το πρώτο ημίχρονο είχε έναν απόλυτο πρωταγωνιστή. Τον Λεβαδειακό. Στην πρώτη κιόλας φάση τους, οι Βοιωτοί ευτύχησαν να προηγηθούν . Ο Ενκολόλο υπέπεσε σε πέναλτι μετά από χέρι, το οποίο υποδείχθηκε μέσω VAR. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Πεντρόσο και έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Τσάβες, ο οποίος έπεσε αριστερά.

Εκείνο ήταν το μοναδικό σημείο, όπου ο Παναιτωλικός έδειξε «σφυγμό». Για περίπου 15 λεπτά οι Αγρινιώτες απειλούσαν συνεχώς και με διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Τόσο τα σουτ του Μίχαλακ, όσο και αυτά του Ματσάν δεν βρήκαν δίχτυα, με τον Λεβαδειακό να «χτυπάει» ξανά.

Στο 31΄ ο Λαγιούς έκανε ωραία προσπάθεια, ο Τσάβες δεν απομάκρυνε σωστά και ο Συμελίδης σε κενή εστία πλάσαρε για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, θέτοντας «βάσεις» τρίποντου. Τρία λεπτά αργότερα, τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για την ομάδα του Γιάννη Πετράκη, όταν ο Άλεξιτς αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα παίρνοντας την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση 40 λεπτών αγώνα, ο Λεβαδειακός έκανε το 3-0 δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στον αγώνα. Στο 39΄μαγική αντεπίθεση, ο Τσάπρας από δεξιά έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Πεντρόσο προ κενής εστίας έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Σόου από τους Βοιωτούς πριν καλά καλά ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

Το πρώτο ημίχρονο όμως και άλλο γκολ για τους γηπεδούχους. Νέο πέναλτι στις καθυστερήσεις για τον Λεβαδειακό, νέο γκολ για τον Παλάσιος και 4-0 ημίχρονο, σε ένα από τα καλύτερα ημίχρονα στην ιστορία της ομάδας.

Ασταμάτητοι Βοιωτοί και «σμπαράλια» τον Παναιτωλικό

Συνεχόμενες αλλαγές από τον Γιάννη Πετράκη, δίχως αποτέλεσμα. Νέα ευκαιρία και δοκάρι για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, με τον Λαγιούς, που άδειασε τον προσωπικό του αντίπαλο και εκτέλεσε χαμηλά. Το «σφυροκόπημα» όμως είχε και συνέχεια, εφιαλτική για τους φιλοξενούμενους.

Μία ώρα αγώνα και στο 61΄, τρομερή ομαδική ενέργεια και ακόμα καλύτερο πλασέ του Λαγιούς για το 5-0. Στο 74΄ ο Πεντρόσο πέτυχε χατ τρικ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ στον Τσάβες.

Το σκορ έκλεισε με ένα ακόμα πέναλτι. Στο 90+4΄ο Κοντούρης υπέπεσε σε πέναλτι, ο Βήχος το εκτέλεσε εύστοχα για το τελικό και εκκωφαντικό 6-0. Νέο σόου από τον Λεβαδειακό που πάτησε 4άδα και... τρελαίνει κόσμο.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Άμπου Χάνα(83΄Μάγκνουσον), Λιάγκας, Τσόκαϊ(65΄Γκούμας), Τσιμπόλα(78΄Φίλων), Λαγιούς(65΄Τζάλοου), Πεντρόσο, Παλάσιος(78΄Γιούριτς), Συμελίδης

Παναιτωλικός (Πετράκης): Τσάβες, Μαυρίας(59΄Γαλιάτσος), Γκαρσία(42΄Στάγιτς), Σιέλης, Μάνρικ(73΄Νικολάου), Κόγιτς(46΄Κοντούρης), Εστεμπάν(73΄Αγκίρε), Ενκολόλο, Ματσάν, Μίχαλακ, Άλεξιτς