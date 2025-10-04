Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Super League K15 βάφτηκε «ασπρόμαυρο», με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί στην έδρα του Ολυμπιακού (2-3) και να παραμένει στην κορυφή.

Τα φώτα της Super League K15 «έπεσαν» στο γήπεδο της Προοδευτικής, με τους Πειραιώτες να υποδέχονται τον Δικέφαλο σε μία «παραδοσιακή» μάχη στα τμήματα υποδομών.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 28ο λεπτό με τον Τσαβούρογλου να εκμεταλλεύεται την ασίστ του Τζεβελέγκου για το 1-0, με τον ΠΑΟΚ να «απαντά» άμεσα.

Μέσα σε 8 λεπτά ο Δικέφαλος σκόραρε τρεις φορές για το 1-3 του ημιχρόνου. Στο 29′ ο Πριόβολος πήρε το … ριμπάουντ από το σουτ του Περρωστή για το 1-1, στο 33′ ο Φλώρος με κεφαλιά (κόρνερ του Παπαγεωργόπουλου) έκανε το 1-2 και στο 36′ ο Πριόβολος έκανε την πλήρη ανατροπή με πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο ίδιος.

Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 2-3 με τον Ζώχιο που είχε περάσει ως αλλαγή, με τους «ασπρόμαυρους» να κρατάνε το 2-3 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Μία νίκη που κρατάει την ομάδα των Δημητριάδη-Βασιλάκου στην κορυφή με το 3/3 και 9 βαθμούς, με τον Ολυμπιακό να παραμένει στους 6 πόντους.

Την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ, ενώ ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την ομάδα της ΑΕΛ.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός Κ15: Ζαρακάς, Κολλιός, Τσαμπέλης, Βιδάλης, Μούτας, Σαϊτάνης (64′ Αθανασόπουλος), Τζεβελέκος, Κοτρομαγιάς (75′ Τζόλης), Τσαβούρογλου (75′ Μπέτσικας), Μερεμετσάκης (41′ Τριανταφυλλίδης), Φλέγκας (53′ Ζώχιος).

ΠΑΟΚ Κ15:Χρυσουλάκης, Δελιόπουλος, Παπαγεωργόπουλος, Ίτσκος, Γελαδάρης, Σολωμίδης, Κακάλης, Περρωστής, Πριόβολος, Νικολακούδης, Σίμος.