Conference League: Ασταμάτητες Ζρίνσκι και Λεχ Ποζνάν, λύγισε στο τέλος η Ομόνοια - Τα αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια των 19:45 του Conference League για την πρώτη αγωνιστική, με τις Κρίσταλ Πάλας, Ράγιο Βαγιεκάνο, Λοζάν, Ζρίνσκι, Λεχ Ποζνάν, Μάιντς, Νόα και Γιαγκελόνια να πανηγυρίζουν τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Ζρίνσκι και Λεχ Ποζνάν ήταν καταιγιστικές, αφού νίκησαν με 5-0 και 4-1 τις Λίνκολν και Ραπίντ Βιέννης αντίστοιχα.

Εύκολο βράδυ είχε και η Κρίσταλ Πάλας εναντίον της Ντιναμό Κιέβου παίρνοντας τη νίκη με 2-0 εκτός έδρας.

Η Ομόνοια πάλεψε στην Κύπρο, αλλά ένα πέναλτι ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη στην Μάιντς.

Οι αγώνες και τα αποτελέσματα των 19:45

Ντιναμό Κιέβου - Κρίσταλ Πάλας 0-2

Οι Άγγλοι κατάφεραν να βρουν γκολ στο 31' έπειτα από αρκετές χαμένες ευκαιρίες, αλλά σε εκείνο το σημείο ο Μουνιόθ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Ο Ν'κετιά πήρε την σκυτάλη του σκόρερ στο δεύτερο ημίχρονο και στο 58' έγραψε το 0-2, διώχνοντας το άγχος από την αγγλική ομάδα.

Έκτοτε η Κρίσταλ Πάλας είχε τον έλεγχο και δεν άφησε την ουκρανική ομάδα να κυνηγήσει κάτι παραπάνω, παίρνοντας τους βαθμούς της νίκης.

Ράγιο Βαγιεκάνο - Σκεντίγια 2-0

Ο Λόπεζ στο 28' ξεκλείδωσε την άμυνα της αντίπαλης ομάδας και έκανε το 1-0, για να έρθει τρία λεπτά αργότερα ο Πέρεζ και να κάνει το 2-0, δίνοντας αέρα νίκης στους Ισπανούς.

Λοζάν - Μπρέιδαμπλικ 3-0

Λεκουέιρι στο 7' έκανε το 1-0, ενώ στο 11' Μπερ διπλασίασε τα τέρματα της ελβετικής ομάδας. Ο Ντιακιτέ στο 33' έκανε το 3-0 και και σφράγισε από νωρίς τη νίκη για την ομάδα του.

Ζρίνσκι - Λίνκολν 5-0

Ο Μπιμπίγια στο 12' άνοιξε το σκορ, με τον Ντούτζμοβιτς να έρχεται στο 22' για να διευρύνει το προβάδισμα της ομάδας του. Στο 40' ο Γιαγκοβλίεβιτς έκανε το 3-0 και έδωσε στην ομάδα του μια εύκολη συνέχεια.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Ζρίνσκι το έπιασε από εκεί που το άφησε και στο 69' ο Νταμασκάν έκανε το 4-0. Ο Μίκιτς στο 85' εκμεταλλέυτηκε την πάσα του Σάκορα και έγραψε το τελικό 5-0.

Λεχ Ποζνάν - Ραπίντ Βιέννης 4-1

Οι Πολωνοί μόλις στο 13' μπήκαν μπροστά στο σκορ, αφού ο Πάλμα έκανε το 1-0. Με την συμπλήρωση 21 λεπτών, ο Ίσακ έκανε το 2-0. Η Πονζάν συνέχισε το πρεσινγκ της και στο 45+2' βρήκε ακόμη ένα γκολ, αυτή την φορά με τον Ισμαήλ και την ασίστ του Λουίς Πάλμα.

Η Ραπίντ κατάφερε να μειώσει στο 64' με τον Ραντούλοβιτς στην προσπάθεια της να ξαναμπεί στο παιχνίδι μετά τα τρία γρήγορα γκολ που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο.

Όμως η πολωνική ομάδα είχε την απάντηση και στο 77' με τον Μπέγκτσον διαμόρφωσε το τελικό 4-1.

Κουπς - Ντρίτα 1-1

Ο Πάρζιτσεκ στο 74' βρήκε το πολυπόθητο γκολ που έψαχνε η Κουπς από την αρχή του αγώνα. Ωστόσο η Ντρίτα είχε την απάντηση και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 80' με τον Νταμπικάϊ, φεύγοντας με τον βαθμό της ισοπαλίας από την Φινλανδία.

Ομόνοια - Μάιντζ 0-1

Η Μάιντζ τα είχε βρει δύσκολα εναντίον της Ομόνοιας στην Κύπρο και κατάφερε να σπάσει την αντίσταση της στο 75' με πέναλτι, με τον Αμίρι να ευστοχεί για το 0-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

Γιαγκελόνια - Χαμρούν Σπάρτανς 1-0

Η Γιαγκελόνια είχε αρκετές χαμένες ευκαιρίες σου πρώτο ημίχρονο και χρειάστηκε να αναμένει μέχρι το 57' για να έρθει ο Ιμάζ και να κάνει το 1-0.

Από το γκολ και μετά οι δύο ομάδες αλληλοεξουδετερώθηκαν στο κέντρο και έξω από την περιοχή, με το 1-0 να δίνει τη νίκη στην Γιαγκελόνια.

Νόα - Ριέκα 1-0

Η Νόα προηγήθηκε μόλις στο 6' με το γκολ του Μουλαχοσεΐνοβιτς. Αυτό ήταν και το μοναδικό τέρμα του αγώνα που έδωσε τη νίκη στην ομάδα από την Αρμενία.