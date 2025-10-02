Conference League: Ασταμάτητες Ζρίνσκι και Λεχ Ποζνάν, λύγισε στο τέλος η Ομόνοια - Τα αποτελέσματα

Ζρίνσκι και Λεχ Ποζνάν ήταν καταιγιστικές, αφού νίκησαν με 5-0 και 4-1 τις Λίνκολν και Ραπίντ Βιέννης αντίστοιχα.
Εύκολο βράδυ είχε και η Κρίσταλ Πάλας εναντίον της Ντιναμό Κιέβου παίρνοντας τη νίκη με 2-0 εκτός έδρας.
Η Ομόνοια πάλεψε στην Κύπρο, αλλά ένα πέναλτι ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη στην Μάιντς.
Οι αγώνες και τα αποτελέσματα των 19:45
Ντιναμό Κιέβου - Κρίσταλ Πάλας 0-2
Οι Άγγλοι κατάφεραν να βρουν γκολ στο 31' έπειτα από αρκετές χαμένες ευκαιρίες, αλλά σε εκείνο το σημείο ο Μουνιόθ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.
Ο Ν'κετιά πήρε την σκυτάλη του σκόρερ στο δεύτερο ημίχρονο και στο 58' έγραψε το 0-2, διώχνοντας το άγχος από την αγγλική ομάδα.
Έκτοτε η Κρίσταλ Πάλας είχε τον έλεγχο και δεν άφησε την ουκρανική ομάδα να κυνηγήσει κάτι παραπάνω, παίρνοντας τους βαθμούς της νίκης.
Ράγιο Βαγιεκάνο - Σκεντίγια 2-0
Ο Λόπεζ στο 28' ξεκλείδωσε την άμυνα της αντίπαλης ομάδας και έκανε το 1-0, για να έρθει τρία λεπτά αργότερα ο Πέρεζ και να κάνει το 2-0, δίνοντας αέρα νίκης στους Ισπανούς.
Λοζάν - Μπρέιδαμπλικ 3-0
Λεκουέιρι στο 7' έκανε το 1-0, ενώ στο 11' Μπερ διπλασίασε τα τέρματα της ελβετικής ομάδας. Ο Ντιακιτέ στο 33' έκανε το 3-0 και και σφράγισε από νωρίς τη νίκη για την ομάδα του.
Ζρίνσκι - Λίνκολν 5-0
Ο Μπιμπίγια στο 12' άνοιξε το σκορ, με τον Ντούτζμοβιτς να έρχεται στο 22' για να διευρύνει το προβάδισμα της ομάδας του. Στο 40' ο Γιαγκοβλίεβιτς έκανε το 3-0 και έδωσε στην ομάδα του μια εύκολη συνέχεια.
Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Ζρίνσκι το έπιασε από εκεί που το άφησε και στο 69' ο Νταμασκάν έκανε το 4-0. Ο Μίκιτς στο 85' εκμεταλλέυτηκε την πάσα του Σάκορα και έγραψε το τελικό 5-0.
Λεχ Ποζνάν - Ραπίντ Βιέννης 4-1
Οι Πολωνοί μόλις στο 13' μπήκαν μπροστά στο σκορ, αφού ο Πάλμα έκανε το 1-0. Με την συμπλήρωση 21 λεπτών, ο Ίσακ έκανε το 2-0. Η Πονζάν συνέχισε το πρεσινγκ της και στο 45+2' βρήκε ακόμη ένα γκολ, αυτή την φορά με τον Ισμαήλ και την ασίστ του Λουίς Πάλμα.
Η Ραπίντ κατάφερε να μειώσει στο 64' με τον Ραντούλοβιτς στην προσπάθεια της να ξαναμπεί στο παιχνίδι μετά τα τρία γρήγορα γκολ που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο.
Όμως η πολωνική ομάδα είχε την απάντηση και στο 77' με τον Μπέγκτσον διαμόρφωσε το τελικό 4-1.
Κουπς - Ντρίτα 1-1
Ο Πάρζιτσεκ στο 74' βρήκε το πολυπόθητο γκολ που έψαχνε η Κουπς από την αρχή του αγώνα. Ωστόσο η Ντρίτα είχε την απάντηση και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 80' με τον Νταμπικάϊ, φεύγοντας με τον βαθμό της ισοπαλίας από την Φινλανδία.
Ομόνοια - Μάιντζ 0-1
Η Μάιντζ τα είχε βρει δύσκολα εναντίον της Ομόνοιας στην Κύπρο και κατάφερε να σπάσει την αντίσταση της στο 75' με πέναλτι, με τον Αμίρι να ευστοχεί για το 0-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.
Γιαγκελόνια - Χαμρούν Σπάρτανς 1-0
Η Γιαγκελόνια είχε αρκετές χαμένες ευκαιρίες σου πρώτο ημίχρονο και χρειάστηκε να αναμένει μέχρι το 57' για να έρθει ο Ιμάζ και να κάνει το 1-0.
Από το γκολ και μετά οι δύο ομάδες αλληλοεξουδετερώθηκαν στο κέντρο και έξω από την περιοχή, με το 1-0 να δίνει τη νίκη στην Γιαγκελόνια.
Νόα - Ριέκα 1-0
Η Νόα προηγήθηκε μόλις στο 6' με το γκολ του Μουλαχοσεΐνοβιτς. Αυτό ήταν και το μοναδικό τέρμα του αγώνα που έδωσε τη νίκη στην ομάδα από την Αρμενία.