Με τον βαθμό της ισοπαλίας έφυγαν από το Πριγκιπάτο οι «Πολίτες» (2-2), καθώς οι Μονεγάσκοι τους έβαλαν πολύ δύσκολα και τους έκοψαν την φόρα.

Για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, η Σίτι έχασε βαθμούς από την μαχητική Μονακό που πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή και κατάφερε να πάρει αυτό που έψαχνε.

Ο αγώνας

Με τον συνήθη ύποπτο άνοιξε το σκορ η Μάντσεστερ Σίτι, αφού στο 15' ο Χάαλαντ πήρε την ασίστ από τον Γκβαρντιόλ, και από το ύψος του πέναλτι έκανε το 0-1.

Ωστόσο οι Μονεγάσκοι είχαν την άμεση απάντηση, καθώς στο 18' ο Τέσε βρήκε δίχτυα μετά την πάσα του Ντιαντά, με το σκορ να γίνεται 1-1.

Έκτοτε οι Πολίτες ανέβασαν τον ρυθμό τους με συχνές επισκέψεις στα καρέ του Κον και στο 44' ο Χάαλαντ έκανε το 1-2, αφού εκμεταλλέυτηκε την πάσα του Ο'Ρίλι, και με κεφαλιά - «πύραυλο» διαγώνια στην μικρή περιοχή βρήκε δίχτυα.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Μονακό ξεκίνησε με αρκετά σουτ προς την εστία του Ντοναρούμα, ωστόσο κανένα δεν μπορούσε να βρει στόχο.

Η ομάδα από το πριγκιπάτο είχε μεγάλη ευκαιρία με το σουτ του Ακλιούτσε στο 59' αλλά ο Ντοναρούμα δήλωσε παρών και κράτησε το προβάδισμα για την Σίτι.

Το σύνολο του Πεπ Γκουαρντιόλα είχε την κατοχή και τις προσπάθειες αλλά δεν μπορούσε να φτάσει στο γκολ που έψαχνε ώστε να κάνει το 1-3 και να «κλειδώσει» τη νίκη.

Κάτι που έδινε κίνητρο στην Μονακό να κυνηγήσει τον αγώνα αλλά η Σίτι είχε τον τρόπο να μην την αφήσει να βρει χώρους για την ισοφάριση.

Όμως ένα πέναλτι που κέρδισε η Μονακό στο 90' ήταν αρκετό να τιμωρήσει τους «Πολίτες», αφού ο Ντίερ ευστόχησε και έκανε το τελικό 2-2.

Μονακό (Χάτερ): Κον, Κέχρερ, Ντίερ, Σαλισού, Βάντερσον, Κουλιμπαλί, Τέζε, Ντιαντά, Ακλιούτσε, Φατί, Μπαλογκάν

Μάντσεστερ Σίτι (Γκουαρντιόλα): Ντοναρούμα, Στόουνς, Ντίαζ, Γκβαρντιόλ, Ο'Ρίλι, Ρόντρι, Σίλβα, Ρέιντερς, Φόντεν, Ντοκού, Χάαλαντ