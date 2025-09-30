Προκλητικές δηλώσεις από τον Μεσούτ Οζίλ στα κατεχόμενα της Κύπρου

Ο πρώην Γερμανός διεθνής ποδοσφαιριστής με τουρκική καταγωγή, Μεσούτ Οζίλ, προκάλεσε με τις δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στα κατεχόμενα της Κύπρου.

Ο πρώην άσος των Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ, ο οποίος υποστηρίζει ανοιχτά τον κουμπάρο του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συναντήθηκε με νέους αθλητές και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, συζητώντας τρόπους άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν τους Τουρκοκύπριους αθλητές να συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Οζίλ τόνισε ότι στόχος του είναι να θέσει το ζήτημα σε διεθνές επίπεδο, απευθυνόμενος σε UEFA και FIFA. Στην ανάρτησή του υπογράμμισε:



«Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων», προσθέτοντας πως οι διεθνείς ποδοσφαιρικές αρχές πρέπει να βρουν λύση και να δώσουν τη δυνατότητα στους Τουρκοκύπριους να αγωνίζονται όπου επιθυμούν.