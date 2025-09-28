Μετά από μία ονειρική περσινή σεζόν που έφερε την 7η θέση και την επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά από σχεδόν μία δεκαετία, φέτος όλα πάνε στραβά για την Θέλτα.
Παρότι, η ομάδα του Βίγκο δεν πείραξε πολλά πράγματα το καλοκαίρι, προς το παρόν τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Οι Γαλιθιάνοι αγνοούν την νίκη μετά από 8 επίσημα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και μετά την νέα ήττα στην έδρα της Έλτσε (2-1), βρίσκονται πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού μόνο χάρη στην διαφορά τερμάτων.
Λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο Μπαλαΐδος, η ομάδα του Χιράλδεθ έσπασε το σερί των πέντε σερί ισοπαλιών με 1-1 στο πρωτάθλημα και ηττήθηκε με 2-1 στη έδρα της εντυπωσιακής Έλτσε που πάτησε τετράδα!
Μετά από ένα ζωηρό ξεκίνημα με δύο καλές στιγμές για τους φιλοξενούμενους, ήρθε η ψυχρολουσία και το 1-0 από τον Αντρέ Σίλβα (18’).
Η μοναδική καλή είδηση για την Θέλτα είναι η φόρμα του Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος σκόραρε για τέταρτη σερί αγωνιστική (22’, 1-1), όμως πέραν τούτου ουδέν.
Η Έλτσε κυριάρχησε στο γήπεδο, έχασε πέναλτι με τον Ράφα Μιρ (54’) και βρήκε γκολ νίκης με τον Ντόναλντ (68’, 2-1), με την Θέλτα όχι μόνο να μην απειλεί με ισοφάριση, αλλά να έχει στο τέλος ως κορυφαίο της παίκτη τον τερματοφύλακα Ράντου!