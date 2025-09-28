Η ομάδα του Βίγκο ηττήθηκε με 2-1 στην έδρα της Έλτσε και θα υποδεχθεί την Πέμπτη στον ΠΑΟΚ, χωρίς να έχει γευτεί ακόμα φέτος την νίκη!

Μετά από μία ονειρική περσινή σεζόν που έφερε την 7η θέση και την επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά από σχεδόν μία δεκαετία, φέτος όλα πάνε στραβά για την Θέλτα.

Παρότι, η ομάδα του Βίγκο δεν πείραξε πολλά πράγματα το καλοκαίρι, προς το παρόν τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Οι Γαλιθιάνοι αγνοούν την νίκη μετά από 8 επίσημα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και μετά την νέα ήττα στην έδρα της Έλτσε (2-1), βρίσκονται πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού μόνο χάρη στην διαφορά τερμάτων.

Λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο Μπαλαΐδος, η ομάδα του Χιράλδεθ έσπασε το σερί των πέντε σερί ισοπαλιών με 1-1 στο πρωτάθλημα και ηττήθηκε με 2-1 στη έδρα της εντυπωσιακής Έλτσε που πάτησε τετράδα!

Μετά από ένα ζωηρό ξεκίνημα με δύο καλές στιγμές για τους φιλοξενούμενους, ήρθε η ψυχρολουσία και το 1-0 από τον Αντρέ Σίλβα (18’).

Η μοναδική καλή είδηση για την Θέλτα είναι η φόρμα του Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος σκόραρε για τέταρτη σερί αγωνιστική (22’, 1-1), όμως πέραν τούτου ουδέν.

Η Έλτσε κυριάρχησε στο γήπεδο, έχασε πέναλτι με τον Ράφα Μιρ (54’) και βρήκε γκολ νίκης με τον Ντόναλντ (68’, 2-1), με την Θέλτα όχι μόνο να μην απειλεί με ισοφάριση, αλλά να έχει στο τέλος ως κορυφαίο της παίκτη τον τερματοφύλακα Ράντου!