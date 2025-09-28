Όταν ο Ρούνεϊ συστήθηκε με ευρωπαϊκό στιλ στο Old Trafford (vid)

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2004, το «Ολντ Τράφορντ» έζησε μια αξέχαστη βραδιά. Ο Γουέιν Ρούνεϊ, μόλις 18 ετών, έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στη Φενερμπαχτσέ για το Champions League.

Μεταγραφή-ρεκόρ για την εποχή (περίπου 30 εκατομμύρια λίρες, από την Έβερτον), οι προσδοκίες γύρω από τον νεαρό Άγγλο ήταν πολύ μεγάλες. Τα χρήματα που δαπανήθηκαν δεν άφηναν πολλά περιθώρια.

Ωστόσο χρειάστηκαν, μόλις 90 λεπτά για να αποδείξει ότι μπορούσε να τις ξεπεράσει. Ο Ρούνεϊ πέτυχε χατ-τρικ και μοίρασε μία ασίστ στη νίκη με 6-2, βάζοντας με το «καλησπέρα» τη σφραγίδα του στη φανέλα της Γιουνάιτεντ.

Η δύναμη, η εκρηκτικότητα και η αυτοπεποίθησή του έκαναν ξεκάθαρο ότι δεν ήταν απλώς ένα ταλέντο. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής για το κορυφαίο επίπεδο, ικανός να γράψει ιστορία με τον σύλλογο.

Εκείνο το βράδυ δεν ήταν απλά η αρχή μιας καριέρας. Ήταν η πρώτη σελίδα ενός θρύλου που θα διαρκούσε πάνω από μια δεκαετία, με τον Ρούνεϊ να γίνεται ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σε έναν από τους πιο εμβληματικούς παίκτες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.