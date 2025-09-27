Ο σκληροτράχηλος Λεβαδειακός έβαλε πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό μέσα στο «Καραϊσκάκης», όμως οι «ερυθρόλευκοι» χάρη σε γκολ του Τσικίνιο στο 90+6' πήραν τη νίκη (3-2). Σημαδεύτηκε από διακοπή 16 λεπτών λόγω VAR το ματς.

Οι Πειραιώτες κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετά το 1-1 στο ντέρμπι «αιωνίων» την προηγούμενη αγωνιστική και... πάτησαν προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με τη νίκη τους με 3-2 κόντρα στον «μαχητικό» Λεβαδειακό που πάλεψε μέχρι το τέλος το ματς. Δεκαέξι λεπτά διακοπή στο δεύτερο μέρος λόγω προβλήματος στην επικοινωνία μεταξύ του VAR και του διαιτητή Κατσικογιάννη.

Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά στο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός απείλησε πρώτος με το σουτ του Ποντένσε να κοντράρει στον Αμπού Χάνα και να φεύγει μακριά από την περιοχή των φιλοξενούμενων. Στην εξέλιξη της φάσης ο Λεβαδειακός προσπάθησε να βγει στην κοντά και μετά από λάθος εκτίμηση του Τζολάκη που είχε βγει από το τέρμα του, ο Κωστή έπιασε το μακρινό σουτ με τον Μουζακίτη να διώχνει «σωτήρια» σε κόρνερ. Στο 12' οι Πειραιώτες είχαν καλή στιγμή με τον Κοστίνια να βγάζει την σέντρα από τα δεξιά και το Αμπού Χάνα να διώχνει άτσαλα προς την εστία της ομάδας, με τη μπάλα να καταλήγει κόρνερ. Οι «ερυθρόλευκοι» πίεζαν ψηλά την άμυνα του Λεβαδειακού με σκοπό να κερδίσουν μπάλες και να βρουν ένα γκολ που θα έβαζε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη. Στο 18' ο Ολυμπιακός απείλησε την εστία των φιλοξενούμενων με το μακρινό σουτ του Ποντένσε να φεύγει ψηλά άουτ, ενώ τρία λεπτά αργότερα η προσπάθεια του Έσε κόντραρε στα σώματα.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά στο 27' με το σουτ του Μουζακίτη να κοντράρει πάνω στον Αμπού Χάνα και να φεύγει κόρνερ. Δυο λεπτά μετά ο Ολυμπιακός έφτασα κοντά στο γκολ, αλλά ο Λοντίγκιν απέκρουσε εντυπωσιακά την ενέργεια του Τσικίνιο. Στο 34ο λεπτό οι Πειραιώτες... άγγιξαν το 1-0 με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι του Λεβαδειακού, ενώ στη συνέχεια της φάσης το σουτ του Έσε ήταν άστοχο! Ο Ελ Κααμπί είχε την δική του ευκαιρία στο 42', με την κεφαλιά του Μαροκινού στράικερ να φεύγει άουτ μετά από σέντρα του Κοστίνια. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει το γκολ που έψαχνε πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 43ο λεπτό, μετά από ωραία εκτέλεση κόρνερ του Μουζακίτη και καρφωτή κεφαλιά του Ρέτσου για το 1-0. Αυτό μάλιστα ήταν και το πρώτο γκολ που πετυχαίνουν οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε πρώτο ημίχρονο αγώνα πρωταθλήματος για τη φετινή σεζόν!

Με την επανέναρξη του δευτέρου μέρους ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά με σουτ του Μουζακίτη, που όμως κόντραρε στα σώματα και έφυγε μακριά. Στο 55' οι γηπεδούχοι είχαν με καλη στιγμή για το 2-0 με τον Ποντένσε να μην μπορεί να βρει δίχτυα, παρά το όμορφο πλασέ του. Ένα λεπτό μετά ο Λεβαδειακός ανέβηκε και είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Κωστή για την ισοφάριση, όμως ο Τζολάκης είχε την... απάντηση και έστειλε τη μπάλα σε κόρνερ. Ο Λεβαδειακός κατάφερε να βρει γκολ με τον Παλάσιος, μετά από κλέψιμο του Αργεντινού και καταπληκτικό σουτ για το 1-1. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν άμεση όμως, καθώς δυο λεπτά μετά, οι Πειραιώτες πήραν ξανά το προβάδισμα στο σκορ με τον Τσικίνιο να σκοράρει από κοντά με κεφαλιά, μετά από απόκρουση του Λοντίγκιν σε βολέ του Μουζακίτη που χτύπησε και στο δοκάρι.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν νέα καλή στιγμή στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης με το σουτ του Μαρτίνς να αποκρούεται εντυπωσιακά από τον Λοντίγκιν σε κόρνερ. Οι Βοιωτοί ήταν αρκετά επικίνδυνοι στην αντεπίθεση και δεν παρατούσαν το παιχνίδι, πράγμα που πιστώνεται στην φετινή εξαιρετική ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Τελικά στο 79' κατάφεραν να βρουν γκολ ισοφάρισης με τον νεαρό Γκούμα που μόλις είχε περάσει στο παιχνίδι, σκοράροντας με ένα εντυπωσιακό βολ πλανέ για το 2-2! Το παιχνίδι διεκόπηκε για 16 (!) λεπτά, καθώς υπήρξε πρόβλημα με το VAR και την επικοινωνία με τον διαιτητή Κατσικογιάννη. Μετά από αρκετά λεπτά αγωνιστικής αδράνειας το παιχνίδι ξεκίνησε και μάλιστα ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει το 3-2, ξανά με τον Τσικίνιο με ωραία ενέργεια, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε το υπέρ του προβάδισμα και πανηγύρισε την τέταρτη του νίκη σε πέντε ματς πρωταθλήματος, ανεβαίνοντας προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με 13 βαθμούς.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια (76΄ Ροντινέι), Μουζακίτης (65΄ Γκαρθία), Έσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα (65΄ Μαρτίνς), Ποντένσε (76΄ Καμπελά), Ελ Κααμπί (90+14΄ Ταρέμι).

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσόκαϊ (75΄ Γκούμας), Τσιμπόλα, Κωστή, Λαγιούς (75΄ Μανθάτης), Παλάσιος (90+9' Πεντρόσο), Όζμπολτ.