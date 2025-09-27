Ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ, Τσιότας, ισοφάρισε, ο Γραββάνης «άνοιξε» λογαριασμό και ο Δικέφαλος πέρασε από την Τρίπολη (2-3), κερδίζοντας τον Αστέρα με ανατροπή.

Με την 5η αγωνιστική συνεχίστηκε η Super League K19, με τον ΠΑΟΚ λίγο πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα.

Οι Αρκάδες προηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό, με την ομάδα του Τσιαπακίδη να «απαντάει» άμεσα και να ισοφαρίζει μέσω... άσπρης βούλας με τον συνήθη ύποπτο Τσιότα, ο οποίος έφτασε τα τέσσερα γκολ στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές.

Στο 33′ ο Γραββάνης έβαλε τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ, μετά από την ασίστ του Τσιότα ανοίγοντας... λογαριασμό με τα ασπρόμαυρα και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Παπανικόπουλος έκανε το 1-3 για τον Δικέφαλο, μετά από πάσα του Ντούνγκα.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 89′ σε 2-3, σκορ που παρέμεινε ως το τέλος, με τον Αστέρα να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με δέκα παίκτες.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ έκανε το 4/4 στη φετινή Super League και υποδέχεται την Κυριακή (5/10 13:00) τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της κατηγορίας. Οι Αρκάδες θα ταξιδέψουν στις Σέρρες να αντιμετωπίσουν τον Πανσερραϊκό.