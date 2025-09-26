Ολυμπιακός: Το μυαλό μόνο στον Λεβαδειακό

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει οι παίκτες του να μείνουν συγκεντρωμένοι στο αυριανό ματς με τον Λεβαδειακό.

Την προετοιμασία του ολοκληρώνει σήμερα ο Ολυμπιακός για το αυριανό εντός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει φροντίσει να ξεκαθαρίσει στους παίκτες του ότι πρέπει να είναι 100% συγκεντρωμένοι. Στο παιχνίδι Κυπέλλου στην Τρίπολη είδε πράγματα ο Βάσκος τεχνικός που δεν του άρεσαν και που δεν θέλει να ξαναδεί.

Γι’ αυτό έχει κόψει κάθε… κουβέντα για το επικείμενο παιχνίδι με την Άρσεναλ την προσεχή Τετάρτη και προσπαθεί να κρατήσει το μυαλό όλων στο ματς με τον Λεβαδειακό. Εξάλλου, πέρυσι οι Βοιωτοί κατάφεραν να φύγουν από το «Γ. Καραϊσκάκης» με τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2), αν και ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 2-0.

Στα αγωνιστικά, ο Ζέλσον Μάρτινς δείχνει πως μπορεί να μπει στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι, καθώς χθες προπονήθηκε κανονικά. Το ίδιο ισχύει και για τον Ροντινέι, αλλά ο Μεντιλίμπαρ θα αποφασίσει αν θα τους δώσει χρόνο συμμετοχής ενόψει του αγώνα του Λονδίνου με την Άρσεναλ.