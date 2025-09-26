Από τον Βαζέχα το 1992 στον Ζαρουρί το 2025!

Ο Ανάς Ζαρουρί έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού επί της Γιανγκ Μπόις με 1-4, σημειώνοντας χατ-τρικ.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός του Τριφυλλιού, μάλιστα έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης των «πράσινων», που σημειώνει χατ-τρικ σε εκτός έδρας ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με το soccerbase, o πρώτος και μοναδικός -μέχρι τώρα- που είχε σημειώσει τρία γκολ σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα του Τριφυλλιού, ήταν ο εμβληματικός, Κριστόφ Βαζέχα.

Ήταν 16 Σεπτεμβρίου του 1992, όταν ο Πολωνός στράικερ κατέγραφε χατ-τρικ στο επιβλητικό 0-6 του Παναθηναϊκού στην έδρα της Εξτένσιβ Κραϊόβα.