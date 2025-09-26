Από τον Βαζέχα το 1992 στον Ζαρουρί το 2025!

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός του Τριφυλλιού, μάλιστα έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης των «πράσινων», που σημειώνει χατ-τρικ σε εκτός έδρας ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού.
Σύμφωνα με το soccerbase, o πρώτος και μοναδικός -μέχρι τώρα- που είχε σημειώσει τρία γκολ σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα του Τριφυλλιού, ήταν ο εμβληματικός, Κριστόφ Βαζέχα.
Ήταν 16 Σεπτεμβρίου του 1992, όταν ο Πολωνός στράικερ κατέγραφε χατ-τρικ στο επιβλητικό 0-6 του Παναθηναϊκού στην έδρα της Εξτένσιβ Κραϊόβα.
Ο Ανάς Ζαρουρί έγινε ο δεύτερος μόλις παίκτης του Παναθηναϊκού, που κάνει χατ τρικ εκτός έδρας σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο πρώτος ήταν ο Κριστόφ Βαζέχα στις 16.09.1992, Εξτένσιβ Κραϊόβα - Παναθηναϊκός 0-6. #panathinaikosfc pic.twitter.com/TcNaPEW8OZ— soccerbase.gr (@SoccerbaseG) September 25, 2025