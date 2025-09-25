Παναθηναϊκός: Οδηγίες στους φιλάθλους που βρίσκονται στην Βέρνη

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες για τους οπαδούς της που θα δώσουν το «παρών» στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Γιούνγκ Μπόις.

Το «Τριφύλλι» ενημέρωσε τους φιλάθλους του για το σημείο στο οποίο θα γίνει η συνάντησή τους πριν και μετά τον αγώνα, αλλά και για τα όσα δικαιούνται ή απαγορεύεται να έχουν μαζί τους στο γήπεδο.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αποψινό αγώνα της League Phase του UEFA Europa League κόντρα στη Young Boys στο «Wankdorf» τα εξής:

– Το σημείο συνάντησης των φιλάθλων μας μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ. Ώρα συνάντησης έχει οριστεί στις 18.00.

– Η αναχώρηση για το γήπεδο θα γίνει στις 18.45 μεμονωμένα με πεζοπορία μισής ώρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τον ίδιο τρόπο, θα γίνει η επιστροφή στο αρχικό σημείο συνάντησης.

– Στο γήπεδο αυτό επιτρέπονται τσάντες μεγέθους έως Α3. Όλα τα υπόλοιπα σακίδια (όπως και backpack) απαγορεύονται.

– Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση λέιζερ, βεγγαλικών, πυρσών και καπνογόνων.

Υπενθυμίζεται ότι θα ακολουθηθούν ιδιαιτέρως αυστηρά μέτρα ασφαλείας και επομένως άπαντες οφείλουν να είναι προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους».