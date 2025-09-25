Ο Μασούρας, ο Άρης και τα… μάτια της Super League

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον 29χρονο ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας.

Σε υψηλές…στροφές κινείται ο Γιάννης Μασούρας με τη φανέλα της Ομόνοιας την τρέχουσα σεζόν.

Ο 29χρονος δεξιός (φουλ) μπακ μετράει 3 ασίστ σε 9 παιχνίδια και κατά κοινή ομολογία αποτελεί έναν εκ των πολυτιμότερων μονάδων του κυπριακού κλαμπ.

Το καλοκαίρι του ΄24 μεταπήδησε από την Αστάνα στους «Τριφυλλοφόρους» - όπως αποκάλυψε το SDNA εκείνη την περίοδο – και την πρώτη του σεζόν έγραψε 35 συμμετοχές (1 ασίστ).

Το συμβόλαιο με την Ομόνοια λήγει το προσεχές καλοκαίρι και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, o Άρης κι άλλες ομάδες της Super League παρακολουθούν με ενδιαφέρον το τάιμινγκ που διανύουμε τις εμφανίσεις του στο «νησί της Αφροδίτης» και με ό,τι ασφαλώς μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά την ομάδα της Θεσσαλονίκης, να σημειώσουμε πως ο νέος τεχνικός των «κιτρίνων», Μανόλο Χιμένεθ διαθέτει το δικό του report για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή από την περίοδο της δικής του περυσινής θητείας στον ΑΠΟΕΛ.