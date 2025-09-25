Η Μπάγερν θέλει να «δέσει» με νέο συμβόλαιο τον Ολίσε

Ο 23χρονος Γάλλος εξτρέμ έχει εξελιχθεί στο σημείο αναφοράς της μεσοεπιθετικής γραμμής των «Βαυαρών», που ετοιμάζονται να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο.

Ο Μάικλ Ολίσε έχει ξεκινήσει την φετινή σεζόν με το πόδι πατημένο στο... γκάζι, αφού σε εφτά αναμετρήσεις της Μπάγερν έχει σημειώσει τέσσερα γκολ και έχει μοιράσει τρεις ασίστ.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσιεύματα στην Γερμανία, αν και το συμβόλαιο του νεαρού εξτρέμ ολοκληρώνεται το 2029, οι ιθύνοντες της Μπάγερν, θέλουν να του προσφέρουν νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο.

Οι ιθύνοντες των Βαυαρών θέλουν να επιβραβεύσουν τον Γάλλο με αύξηση απολαβών αλλά και να αποθαρρύνουν τις ενδιαφερόμενες ομάδες, που εξετάζουν θετικά την περίπτωση του Ολίσε.