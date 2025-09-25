ΠΑΟΚ: Η UEFA ξεχώρισε τις επεμβάσεις του Παβλένκα κόντρα στην Μακάμπι (vid)

Οι αποκρούσεις που πραγματοποίησε ο έμπειρος τερματοφύλακας, συμπεριλήφθηκαν από την διοργανώτρια αρχή του Europa League, στις κορυφαίες επεμβάσεις της βραδιάς.
Εκτός από τον Παβλένκα στην λίστα βρέθηκαν και οι επεμβάσεις των Ματέους Μαγκαγιάες (Ερυθρός Αστέρας), Κάσπερ Σμάιχελ (Σέλτικ), Μίρκο Σάλβι (Βασιλεία) και Νόα Ατουμπόλου (Φράιμπουργκ).
Όσον αφορά την επέμβαση του Παβλένκα που ξεχώρισε η UEFA, αφορά την φάση του δεύτερου ημιχρόνου, όπου ο Παβλένκα έβαλε εντυπωσιακό «stop» στο δυνατό σουτ του Αντράντε.
These stops — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 24, 2025
🧤 Best save from opening night? #UELsaves | @Betano_PT pic.twitter.com/TCMWP30nDj