ΠΑΟΚ: Η UEFA ξεχώρισε τις επεμβάσεις του Παβλένκα κόντρα στην Μακάμπι (vid)

Ο Γίρι Παβλένκα κράτησε «όρθιο» τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τις επεμβάσεις του Τσέχου πορτιέρε να ξεχωρίζουν από την UEFA.

Οι αποκρούσεις που πραγματοποίησε ο έμπειρος τερματοφύλακας, συμπεριλήφθηκαν από την διοργανώτρια αρχή του Europa League, στις κορυφαίες επεμβάσεις της βραδιάς.

Εκτός από τον Παβλένκα στην λίστα βρέθηκαν και οι επεμβάσεις των Ματέους Μαγκαγιάες (Ερυθρός Αστέρας), Κάσπερ Σμάιχελ (Σέλτικ), Μίρκο Σάλβι (Βασιλεία) και Νόα Ατουμπόλου (Φράιμπουργκ).

Όσον αφορά την επέμβαση του Παβλένκα που ξεχώρισε η UEFA, αφορά την φάση του δεύτερου ημιχρόνου, όπου ο Παβλένκα έβαλε εντυπωσιακό «stop» στο δυνατό σουτ του Αντράντε.