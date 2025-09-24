Επίσημο: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ των Παλαιμάχων της ΑΕΚ - Νέος πρόεδρος ο Στέλιος Μανωλάς

Όπως είχατε διαβάσει, νέος πρόεδρος στις εκλογές που διεξήχθησαν στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού και Διασποράς- Μουσείο «Φιλιώ Χαϊδεμένου» στη Νέα Φιλαδέλφεια εξελέγη ο Στέλιος Μανωλάς, μια ηγετική μορφή της Ένωσης.
Όπως ηγετικές μορφές είναι και τα υπόλοιπα μέλη του νέου ΔΣ το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.
Πρόεδρος: Στέλιος Μανωλάς
Αντιπρόεδροι: Λύσανδρος Γεωργαμλής και Ντανιέλ Μπατίστα
Γεν. γραμματέας: Λάμπρος Γεωργιάδης
Ταμίας: Τάκης Καραγκιοζόπουλος
Υπεύθυνος δημόσιων σχέσεων: Χρήστος Βασιλόπουλος
Έφορος αθλητικών εκδηλώσεων: Ηλίας Ατματσίδης
Να σημειώσουμε πως από την παραπάνω φωτογραφία λείπει ο Ντανιέλ Μπατίστα, αλλά είναι παρών ο απελθών πρόεδρος Γιώργος Καραφέσκος που είναι πλέον Επίτιμος πρόεδρος του συνδέσμου, όπως και ο Λάκης Νικολάου.