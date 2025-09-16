Ο Στέλιος Μανωλάς νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιμάχων της ΑΕΚ

Ο εμβληματικός πρώην αρχηγός και σημαία της ΑΕΚ Στέλιος Μανωλάς είναι ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιμάχων.

Ο 65χρονος παλαίμαχος άσος, εξελέγη με πανηγυρικό τρόπο στις εκλογές που διεξήχθησαν στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού και Διασποράς- Μουσείο «Φιλιώ Χαϊδεμένου» στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τον Στέλιο Μανωλά στη νέα διοίκηση, θα πλαισιώσουν οι: Ηλίας Ατματσίδης,, Λύσανδρος Γεωργαμλής, Λάμπρος Γεωργιάδης, Τάκης Καραγκιοζόπουλος, Χρήστος Βασιλόπουλος, Ντανιέλ Μπατίστα.

Να σημειώσουμε πως στη γενική συνέλευση των «κιτρινόμαυρων» βετεράνων, αποφασίστηκε ως επίτιμοι πρόεδροι του Συνδέσμου, να είναι δύο από τα μέλη του Συνδέσμου, που έχουν γράψει ξεχωριστή ιστορία στην ομάδα. Ο λόγος για τους Γιώργο Καραφέσκο και Παντελή Νικολάου με τεράστια προσφορά στην ομάδα.