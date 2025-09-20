Χιρτσέλερ για Τζίμα και Κωστούλα: «Θα πρέπει να είναι έτοιμοι στις προπονήσεις»

Ο προπονητής της Μπράιτον μίλησε για την ετοιμότητα των Στέφανου Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα.

Eνόψει της σπουδαίας αναμέτρησης το Σάββατο (20/9, 17:00) όπου η Μπράιτον θα έρθει αντιμέτωπη με την Τότεναμ για την 5η αγωνιστική της Premier League, ο προπονητής των «γλάρων» σχολίασε την ετοιμότητα τόσο του Μπάμπη Κωστούλα όσο και αυτή του Στέφανου Τζίμα.

«Ο Στέφανος τα πηγαίνει εξαιρετικά. Ο Μπάμπης είχε μια καλή εβδομάδα στις προπονήσεις. Έχουμε πολλές επιλογές για όλες τις θέσεις για όλες τις διοργανώσεις. Οπότε ο καθένας θα πρέπει να παλέψει για μία θέση και θα πρέπει να είναι έτοιμοι στις προπονήσεις για να δείξουν ότι θέλουν να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Φάμπιαν Χιρτσέλερ.