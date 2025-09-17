Τετέ και Ντέσερς έκριναν τον νικητή, ο Παναθηναϊκός πήρε το τρίποντο με το φτωχό 1-0 επί της Καλλιθέας, αλλά ο κόσμος ξέσπασε κατά πάντων επί 90’.

Νικηφόρο ήταν το ντεμπούτο του Παναθηναϊκού στη νεοσύστατη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, χάρη στο παρθενικό γκολ του Σίριλ Ντέσερς (30’) με την πράσινη φανέλα και το τριφύλλι (1-0) απέναντι στην Athens Kallithea.

Το ματς διεξήχθη σε βαρύ κλίμα, με τα συνθήματα εις βάρος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου και του τεχνικού διευθυντή Γιάννη Παπαδημητρίου να έχουν την τιμητική τους αλλά να μην είναι τα μοναδικά, καθώς υπήρξαν και για τους Γιάννη Βαρδινογιάννη και Γιάννη Κομπότη, από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος του αγώνα.

Στον πάγκο του τριφυλλιού βρέθηκε ο προπονητής της Κ19 Δημήτρης Κοροπούλης, ο οποίος παρέταξε τον Παναθηναϊκό σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον νεαρό Μπρέγκου δίπλα από τον Σιώπη στον άξονα και τον Ταμπόρδα μπροστά τους σε θέση «10», να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα και το τριφύλλι.

Στο αρχικό σχήμα βρέθηκε για πρώτη φορά από την ημέρα της απόκτησής του ο Ντέσερς όπως και ο Ζαρουρί, ενώ στο κέντρο της άμυνας ήταν το περσινό βασικό δίδυμο των Γέντβαϊ και Ινγκασον.

Η Athens Kallithea του Κώστα Μπράτσου αμύνθηκε πίσω από τη μπάλα και προσπάθησε να φανεί απειλητική με άμεσες μεταβάσεις, αλλά η ποιοτική διαφορά των δύο ομάδων ήταν εμφανής παρότι το ματς ήταν ειδικών συνθηκών για τον Παναθηναϊκό με πολλή έντονη αμφισβήτηση από την εξέδρα.

Οι πράσινοι ξεκίνησαν το ματς χάνοντας δύο καλές ευκαιρίες με τον Ντέσερς (2’) και τον Ταμπόρδα (3’) ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία τους με τον Γρίβα στο αμέσως επόμενο λεπτό.

Ο Ταμπόρδα στο 14’ σημάδεψε με αριστερό κάθετο δοκάρι μετά από ενέργεια του Ντέσερς, ενώ στο 16’ βρέθηκε ξανά κοντά στο γκολ αλλά το πλασέ που επιχείρησε έσωσε ο Πασαλίδης λίγο πριν τη γραμμή.

Ο Παναθηναϊκός στο 23’ κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Ματίγιεβιτς μετά από ωραίο συνδυασμό και σέντρα του Κώτσιρα. Ομως ο έλεγχος του VAR κάλεσε τον διαιτητή Μόσχου να ξαναδεί τη φάση και ο ρέφερι από το Λασήθι πήρε πίσω την απόφασή του κρίνοντας ότι το χέρι ήταν κολλημένο.

Ωσπου στο 30’ η υπεροχή του τριφυλλιού καρποφόρησε μετά από υπέροχη ενέργεια του Τετέ και πάσα στον Ντέσερς που πλάσαρε στα δίχτυα (1-0) ανοίγοντας λογαριασμό με την πράσινη φανέλα.

Με αυτό το σκορ οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην ανάπαυλα των ημιχρόνων. Δέκα λεπτά μετά την επανέναρξη του ματς οι φιλοξενούμενοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν αλλά ο Λαφόν έσωσε με διπλή προσπάθεια το τετ α τετ με τον Γκολφίνο (55’).

Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο μέσω της κατοχής της μπάλας δίχως ωστόσο να δημιουργεί υποσχόμενες ευκαιρίες.

Στο 76’ το μακρινό σουτ του Μπακασέτα έδιωξε ασταθώς ο Κρέσπι και στη συνέχεια η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και πέρασε κόρνερ.

Από την εκτέλεση του οποίου προέκυψε και νέο (τρίτο συνολικά) δοκάρι για το τριφύλλι. Σε καρφωτή κεφαλιά του Ινγκασον από το κόρνερ του Μπακσέτα (77’).

Στο 85’ ο Κρέσπι έσωσε την εστία του σε διαγώνιο σουτ του Μλαντένοβιτς μέσα από την περιοχή, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός σκόραρε με τον Πάντοβιτς αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφ σάιντ του Κώτσιρα. Η φάση ελέγχθηκε από τον VAR και το τέρμα, προϊόν όμορφης συνεργασίας, δεν μέτρησε.

Τελευταία ευκαιρία στο ματς ήταν ένα μακρινό σουτ του νεαρού Μπόκου, που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, που πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι (90+5’).



Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Κοροπούλης / 4-2-3-1): Λαφόν, Κώτσιρας, Γέντβαϊ, Ινγκασον, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Μπρέγκου (68’ Μπόκος), Τετέ (68’ Μπακασέτας), Ταμπόρδα (58’ Τσέριν), Ζαρουρί (78’ Τζούρισιτς), Ντέσερς (78’ Πάντοβιτς).

ATHENS KALLITHEA (Κώστας Μπράτσος / 4-2-3-1): Κρέσπι, Ματίγεβιτς, Πανάγου, Πασαλίδης, Παυλάκης, Κριμιτζάς (78’ Ζωγραφάκης), Σαταριάνο (64’ Μεταξάς), Μαυριάς (46’ Σαρδέλης), Γρίβας (46’ Ορμενάι), Γκολφίνος, Καντίγιο.