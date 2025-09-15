A Bola: «Ο Βιτόρια έκρινε ότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις να συνεχίσει το πρότζεκτ του»

Η πορτογαλική «A Bola» υποστηρίζει πως ο Ρουί Βιτόρια έκρινε ότι οι παίκτες που αποκτήθηκαν από την ομάδα ήταν χειρότεροι από αυτούς που αποχώρησαν κι έτσι δεν μπορούσε να συνεχίσει το πρότζεκτ του.

Λίγη ώρα μετά το «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Ρουί Βιτόρια, η πορτογαλική «A Bola» παρέθεσε τις δικές της πληροφορίες, κάνοντας λόγο για φιλική λύση συμβολαίου του έμπειρου τεχνικού με τον σύλλογο.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πορτογάλος τεχνικός υποστήριξε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το πρότζεκτ που ήθελε, αφού οι παίκτες που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι είναι χαμηλότερης δυναμικής από αυτούς που αποχώρησαν (Ιωαννίδης, Βαγιαννίδης, Μαξίμοβιτς).

Απόσπασμα από το δημοσίευμα:

«Σύμφωνα με πληροφορίες της A BOLA από πηγές κοντά στον 55χρονο Πορτογάλο τεχνικό, ο Ρούι Βιτόρια και ο Παναθηναϊκός κατέληξαν σε συμφωνία για φιλική λύση του συμβολαίου.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνάντηση με τον αθλητικό διευθυντή του συλλόγου, Σπύρο Βλάχο, το πρωί της Δευτέρας, και από πλευράς του προπονητή κρίθηκε ότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να συνεχίσει το πρότζεκτ, κυρίως λόγω της χαμηλότερης ποιότητας των παικτών που αποκτήθηκαν, σε σύγκριση με εκείνους που αποχώρησαν – για παράδειγμα, προς τη Σπόρτινγκ, ο επιθετικός Ιωαννίδης και ο μπακ Βαγιαννίδης – και οι οποίοι αποτέλεσαν τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία του ΠΑΟ.

Ο Παναθηναϊκός, στον οποίο αγωνίζεται και ο Πορτογάλος Ρενάτο Σάντσες, έχει κερδίσει μόλις ένα παιχνίδι σε οκτώ μέχρι τώρα στην εκκίνηση της σεζόν, μετρώντας ακόμη δύο ήττες (η τελευταία την περασμένη Κυριακή) και πέντε ισοπαλίες. Η ομάδα είχε ήδη αποκλειστεί από το UEFA Champions League και συνεχίζει στο UEFA Europa League».