Απίστευτος Ντι Μαρία: Σκόραρε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ! (vid)

Ο Άνχελ Ντι Μαρία πρόσφερε ακόμη μια στιγμή μαγείας στα αργεντίνικα γήπεδα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα απευθείας από το κόρνερ!

Ο πολύπειρος Αργεντινός μεσοεπιθετικός επέστρεψε στην Ροσάριο Σεντράλ για να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα της καρδιάς του και φροντίζει να δείχνει ότι ακόμη και σε προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία η τέχνη δεν ξεχνιέται.

Κόντρα στην Μπόκα Τζούνιορς, ο Ντι Μαρία σκόραρε το γκολ της αγωνιστικής στην Αργεντινή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με απευθείας εκτέλεση κόρνερ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για την ομάδα του.