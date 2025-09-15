Απίστευτος Ντι Μαρία: Σκόραρε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ! (vid)

Ο πολύπειρος Αργεντινός μεσοεπιθετικός επέστρεψε στην Ροσάριο Σεντράλ για να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα της καρδιάς του και φροντίζει να δείχνει ότι ακόμη και σε προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία η τέχνη δεν ξεχνιέται.
Κόντρα στην Μπόκα Τζούνιορς, ο Ντι Μαρία σκόραρε το γκολ της αγωνιστικής στην Αργεντινή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με απευθείας εκτέλεση κόρνερ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για την ομάδα του.
¡¡¡GOLAZO OLÍMPICO DE FIDEO DI MARÍA PARA EL 1-1 DE ROSARIO CENTRAL ANTE BOCA!!! pic.twitter.com/DDWGnuSt9W— SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025