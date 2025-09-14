Πρώτο φετινό γκολ από σέντερ φορ για τον Παναθηναϊκό!

Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σφιντέρσκι κόντρα στην Κηφισιά ήταν και το πρώτο γκολ που παίρνει το «Τριφύλλι» από σέντερ φορ μέσα στην σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει πρόβλημα στην αποτελεσματικότητα από το ξεκίνημα της σεζόν, με τους επιθετικούς του να έχουν μείνει μακριά από τα αντίπαλα δίχτυα.

Είναι χαρακτηριστικό πως κόντρα στην Κηφισιά, στο 8ο επίσημο ματς του «Τριφυλλιού» στην αγωνιστική περίοδο, ήρθε και το πρώτο γκολ από σέντερ φορ και μάλιστα από τα 11 βήματα.

Απέναντι στην Ρέιντζερς σκόραρε ο Τζούρισιτς, κόντρα στην Σαμσουνσπόρ οι Κυριακόπουλος και Πάλμερ-Μπράουν και στο ματς με τον Λεβαδειακό ξανά ο Σέρβος εξτρέμ.

Υπενθυμίζουμε πως σε σχέση με το ξεκίνημα της χρονιάς έχει αποχωρήσει ο Ιωαννίδης, ενώ έχουν αποκτηθεί οι Ντέσερς και Πάντοβιτς, για να δώσουν λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα της ομάδας.