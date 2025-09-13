Μετά από 20 χρόνια η Αλαβές επικράτησε στην έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο (0-1), που υπέστη την πρώτη φετινή της ήττα στο πρωτάθλημα.

Ψυχρολουσία για την Αθλέτικ Μπιλμπάο που είδε το φετινό της αήττητο να σπάει στο τοπικό ντέρμπι με την Αλαβές. Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε που έπαιξε με πολλές και σημαντικές απουσίες έχασε την ευκαιρία να μείνει στην κορυφή σε ένα σοκαριστικό αποτέλεσμα λίγο πριν την πρεμιέρα του Champions League με την Άρσεναλ.

Ένα τυχερό γκολ με σέντρα-σουτ του Ντένις Σουάρεθ (57’) ήταν αρκετό για την Αλαβές του Γιόνι Ότο για να επικρατήσει με 0-1 και να κερδίσει για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια στο «Σαν Μαμές», αποτέλεσμα με το οποίο σκαρφάλωσε στην 7η θέση.