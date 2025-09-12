Άρης: Χωρίς Μάικιτς και Γένσεν η πρώτη αποστολή του Χιμένεθ

Γνωστή έγινε η πρώτη αποστολή του Μανόλο Χιμένεθ ενόψει του αγώνα του Άρη απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με τους Λόβρο Μάικιτς και Φρέντρικ Γένσεν να μένουν εκτός.

Αντίθετα συμπεριλαμβάνονται οι νεοαποκτηθείς Σωκράτης Διούδης και Κώστας Γαλανόπουλος, αλλά και ο Πιόνε Σίστο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα το μεσημέρι στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο (13/09), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η αποστολή της ομάδας μας για το αυριανό παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου (20:00) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Αθανασιάδης, Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Μεντίλ, Φρίντεκ, Πέδρο Άλβαρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Μορουτσάν, Ντούντου, Σίστο, Μορόν, Καντεβέρε, Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Βοριαζίδης.

* Εκτός αποστολής έμειναν οι Λόβρο Μάικιτς (έχει ένα χτύπημα στον αστράγαλο) και Φρέντρικ Γένσεν (αποκόμισε έναν τραυματισμό στο πόδι από τη συμμετοχή του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Φιλανδίας).

Το παιχνίδι της ομάδας Κ19

Η ομάδα Κ19 του Άρη για το πρωτάθλημα υποδομών Super League K19 της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 θα αντιμετωπίσει αύριο, Σάββατο (13/09), την αντίστοιχη ομάδα του Ατρόμητου, στις 12:30, στο γήπεδο Ήφαιστου Περιστερίου, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.