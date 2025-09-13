Το story και πως η ΑΕΚ απόφασισε να κάνει την μεγάλη κίνηση για Ζοάο Μάριο και τι φέρνει στο παιχνίδι της!

Ο Ζοάο Μάριο είναι και επίσημα από χθες παίκτης της ΑΕΚ καθώς σφράγισε τη συμφωνία του με την Ένωση. Πως όμως Χαβιέρ Ριμπάλτα - Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισαν να προχωρήσουν για τον άσο της Μπεσίκτας και τι φέρνει αυτός στο παιχνίδι της ομάδας…

Όπως είχαμε ξανατονίσει, η υπόθεση του Ζοάο Μάριο προέκυψε τις τελευταίες ημέρες. Ο ποδοσφαιριστής, ούτως ή άλλως, ήταν βασικός στην Μπεσίκτας (μετρούσε μέχρι τώρα: 8 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 ασίστ) ωστόσο οι εξελίξεις στον πάγκο των Αετών, η απόλυση του Σόλσκιερ και η έλευση του Γιαλτσίν, άλλαξαν τα δεδομένα και ο Πορτογάλος κατέθεσε αίτημα μεταγραφής-αποχώρησης, καθώς θεωρούσε πως δεν ταίριαζε με τον νέο προπονητή. Κάπου εκεί, μπαίνει στο παιχνίδι η ΑΕΚ. Η οποία, ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης και ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε αμέσως το «ok» για να προχωρήσει η απόκτηση του Ζοάο Μάριο, στο ενδεχόμενο αυτό ήταν δυνατόν να συμβεί…

Παρένθεση. Εδώ να σημειώσουμε, πως πρόκειται για έναν παίκτη τον οποίο γνωρίζει άριστα ο Σέρβος κόουτς, καθώς τον είχε μαζί του στη Λοκομοτίβ Μόσχας τη σεζόν 2019-2020. Κλείνει η παρένθεση. Ο Μάριος Ηλιόπουλος και η διοίκηση της ομάδας, με τον χρόνο να πιέζει και θέλοντας πάση θυσία να ικανοποιήσουν την εισήγηση των Ριμπάλτα-Νίκολιτς για τους οποίους ο Ζοάο Μάριο ήταν μια τεράστια ευκαιρία που είχε προκύψει ξαφνικά, έτρεξαν της εξελίξεις και κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία με την Μπεσίκτας για τον ετήσιο δανεισμό του 32χρονου ο οποίος μετά την επισημοποίηση της μετακίνησης του τίθεται άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, αφού ήταν απόλυτα ενεργός στην Μπεσίκτας, παίζοντας βασικός στα δύο τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια του Αυγούστου με την Λωζάνη ενώ αγωνίστηκε (ως αλλαγή) και στο τελευταίο ματς που έδωσε η τουρκική ομάδα πριν τη διακοπή για τις εθνικές, στις 31 Αυγούστου απέναντι στην Αλάνιασπορ.

Η συνύπαρξη Νίκολιτς-Ζοάο Μάριο στην Λοκομοτίβ, έτσι θα τον αξιοποιήσει στην ΑΕΚ

Τι φέρνει όμως ο Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ; Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που προσθέτει στην φαρέτρα του Μάρκο Νίκολιτς. Αρχικά να πούμε πως όταν οι δυο τους συν υπήρξαν στην Λοκομοτίβ πριν από μια πενταετία. Ο Σέρβος τεχνικός τον χρησιμοποιούσε συνήθως στο «10», πίσω από τον επιθετικό στο 4-2-3-1 που έπαιζε τότε. Αυτή επί της ουσίας ήταν και η φυσική θέση του Πορτογάλου πριν στην εξέλιξη της μεγάλης καριέρας του μετατραπεί σε έναν μεσοεπιθετικό που έπαιζε αριστερά , έχοντας κάνει σήμα κατατεθέν του την κίνηση προς τα μέσα. Όπου συνέκλινε με το δεξί δημιουργώντας αλλά και… εκτελώντας.

Είναι δεδομένο πως ο Ζοάο Μάριο είναι ένα μοντέλο ποδοσφαιριστή που καθαρά αγωνιστικά κουμπώνει στα θέλω του Νίκολιτς ο οποίος μην ξεχνάμε πως από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην ΑΕΚ επιλέγει τα κομμάτια του παζλ ιδίως στον χώρο του άξονα με ένα βασικό κριτήριο: Να έχουν υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης και να είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια. Αυτό ακριβώς, έρχεται να προσφέρει ο 32χρονος Πορτογάλος. Ο οποίος, μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό στο 4-2-3-1 και κυρίως στο «10» αλλά και αριστερά, ενώ τα χαρακτηριστικά του«κουμπώνουν» ιδανικά και στον ρόμβο του Νίκολιτς καθώς μπορεί να αγωνιστεί προφανώς ως οργανωτής αλλά και ως οκτάρι.

Η ΑΕΚ πράγματι σε αυτόν τον χώρο έχει αρκετές λύσεις και πανομοιότυπους παίκτες με τον Ζοάο Μάριο - όσον αφορά τα χαρακτηριστικά - ωστόσο επαναλαμβάνουμε πως Ριμπάλτα-Νίκολιτς όταν προέκυψε το θέμα και άνοιξε η κουβέντα για την απόκτηση του Πορτογάλου θεώρησαν πως είναι μεγάλη ευκαιρία και που δεν πρέπει να χαθεί. Προφανώς μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή πολύ υψηλής ποιότητας και επιπέδου, με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο καθώς μην ξεχνάμε πως έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Σπόρτινγκ, Ίντερ, Γουέστ Χαμ, Μπενφίκα και Μπεσίκτας.

Έναν ποδοσφαιριστή, που μετρά επιπλέον 56 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Πορτογαλιας με την οποία πέτυχε σπουδαία πράγματα στο παρελθόν στο πλάι του Κριστιάνο Ρονάλντο κατακτώντας το Euro το 2016 και το Nations League το 2019. Έναν ποδοσφαιριστή, που κυρίως αποτελούσε πόθο του Μάρκο Νίκολιτς! Ο Ζοάο Μάριο για την ιστορία να θυμίσουμε, πως όταν άνοιξε η κουβέντα, δεν είχε θέμα να είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστα και να βοηθήσει μόνος στις εγχώριες διοργανώσεις, δείγμα του πόσο ήθελε και ο ίδιος να έρθει στην ΑΕΚ και να συνεργαστεί ξανά με τον Σέρβο τεχνικό...