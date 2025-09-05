Η μεγάλη νίκη της Εθνικής μπάσκετ επί της Ισπανίας και η αρχή του ταξιδιού της Εθνικής ποδοσφαίρου προς το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 απασχολούν τον Τύπο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Μια άνετη επικράτηση της Εθνικής με την εξωπραγματική απόδοση του Τάιλερ Ντόρσεϊ και όλων στην πρώτη περίοδο έγινε θρίλερ από μία ομάδα σαν την Ισπανία που είναι πάρα πολύ καλή ακόμη και στα χειρότερά της. Έστω και με απουσίες ή με το βάρος του ιστορικού αποκλεισμού να την πιέζει. Και να την κάνει ταυτόχρονα έτοιμη να παλέψει για τη ζωή της. Τα θρίλερ έχουν και χάπι εντ. Η Εθνική, με τον Γιάννη να είναι το θηρίο, τον Παπανικολάου αρχηγάρα, τον Σλούκα καθοριστικό στα δύσκολα και τον Καλαϊτζάκη μαχητή, δεν μπορούσε να χάσει. Δεν θα έμενε έξω, αλλά θα ήταν μια ήττα που θα έμοιαζε με αυτοκτονία λόγω των διασταυρώσεων.

Τη διαφορά την έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και αυτό δεν ήταν είδηση. Η Εθνική στηρίχθηκε πάνω του όταν έχασε τις μεγάλες αποστάσεις, αλλά πήρε πολλά και από πολλούς. Τώρα το Ισραήλ θα είναι μια αποστολή εφικτή στη Ρίγα, ενώ κάθε ματς θα είναι περισσότερο απλό από το χθεσινό ανεπανάληπτο. Ήταν όντως τελικός κι ας είχε πει το αντίθετο για αποφόρτιση ο Βασίλης Σπανούλης που μπορεί να φέρει την Εθνική στα παλαιά δικά του ένδοξα. Ως παίκτης. Κρίμα για την Ισπανία να μη συνεχίσει στο τουρνουά με τόσους σπουδαίους παίκτες, αλλά δεν της φταίμε εμείς. Ας πρόσεχε νωρίτερα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΓΚΙΡΗΣ - LIVE SPORT

Πάμε Μουντιάλ; Έντεκα χρόνια «ξηρασίας» είναι πάρα πολλά για την Εθνική, που επιτέλους δείχνει να ξυπνά από τον λήθαργο, στον οποίο βρισκόταν από εκείνο το «καταραμένο» ματς με την Κόστα Ρίκα στα γήπεδα της Βραζιλίας και τον αποκλεισμό στα πέναλτι. Και αυτή η ομάδα με «στρατηγό» τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς δίνει το δικαίωμα στον κόσμο να ελπίζει σε ένα πολύ καλύτερο αύριο. Εκείνη ανέβασε πολύ ψηλά τον πήχη με την εμφάνιση στο «Χάμπντεν Παρκ» πριν από περίπου έξι μήνες και την ιστορική πρόκριση στον «αφρό» του Nations League και απόψε καλείται να «εκδώσει» και δεύτερη «απόδειξη» κόντρα στη Λευκορωσία, στην αρχή των προκριματικών για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Ενώ ακολουθεί σύντομα και τρίτη «απόδειξη» κόντρα στη Δανία.

Αυτή η Εθνική έχει ένα «πυρηνικό όπλο» που το εξασφάλισε με το σπαθί της. Κέρδισε την εμπιστοσύνη του κόσμου, ο οποίος πιστεύει ότι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μπορεί και αξίζει να πάει στο Μουντιάλ. Είναι η εμφάνιση στη Σκωτία, είναι η νέα γενιά που δείχνει ικανή για μεγάλα πράγματα, είναι η αξία και των έμπειρων παικτών, είναι η ικανότητα του Γιοβάνοβιτς, είναι η ανάγκη του κόσμου να πιστέψει σε ένα πραγματικά εξαιρετικό σύνολο μετά το 2004, είναι όλα μαζί... Όποιες κι αν είναι οι αιτίες, η Εθνική έχει γίνει ξανά η ομάδα όλων μας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία παικτών και Ιβάν. Μακάρι να κρατήσει για χρόνια αυτή η κολόνια. Η εθνική λατρεία ήταν αναμενόμενο να ανανεώσει το συμβόλαιο του προπονητή μέχρι το 2028.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό δεν είναι απλώς τρεις χώρες με εντυπωσιακά στάδια. Είναι το σκηνικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη. Eκεί θέλουμε να βρεθεί η Εθνική μας ομάδα. Πρώτοι απ' όλους. Το 'χουν ανάγκη οι παίκτες. Η Ελλάδα, που για σχεδόν μία δεκαπενταετία έμοιαζε χαμένη στα στενά σοκάκια της μετριότητας, βρήκε ξανά δρόμο. Και βρέθηκε σχεδόν απροσδόκητα- να διαθέτει ταυτόχρονα μία γενιά ποδοσφαιριστών που αξίζουν... χρυσάφι. Παίκτες σε ιδανική ηλικία. με εμπειρίες από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που αγωνίζονται σε σπουδαίους συλλόγους κι αφήνουν ήδη το αποτύπωμά τους στο διεθνές στερέωμα. Μαζί τους και πιο ώριμοι «ψημένοι» διεθνείς, που γνωρίζουν τις απαιτήσεις, αν και βαρύνονται με σειρά αποτυχιών. Ξαφνικά, η Εθνική έχει γίνει μία συλλογή πολύτιμων λίθων. Φαίνεται πως βρέθηκε επιτέλους εκείνος που μπορεί να τους αναδείξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Οι νεαροί διεθνείς γνωρίζουν καλά ότι μία συμμετοχή στο Μουντιάλ δεν είναι απλώς μία εμπειρία είναι ένα εφαλτήριο. Ένα βλέμμα του πλανήτη πάνω τους, μία νέα σελίδα στην καριέρα τους. Και φυσικά, κέρδη και για τους συλλόγους τους. Οι ελληνικές ομάδες (σε γενικές γραμμές) έχουν μάθει πια να «πουλάνε» σωστά κι ακριβά.

Κάθε συμμετοχή σε διοργάνωση τέτοιου βεληνεκούς αυξάνει την αξία των «περιουσιακών στοιχείων τους. Το ίδιο ισχύει και για τον προπονητή. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια τα έχει ήδη προσφέρει. Μα η παρουσία του σε μία διοργάνωση όπου συναντάται η αφρόκρεμα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, θα είναι η ύψιστη επιβράβευση, ίσως η τελική σφραγίδα στην προπονητική του διαδρομή.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ – ΩΡΑ

Για άλλους η ενίσχυση στο αριστερό μπακ είναι η πιο σημαντική. Για άλλους είναι στο δεξί. Για άλλους είναι στο φορ. Ένα είναι το δεδομένο αυτή τη στιγμή: στην ΑΕΚ η θέση που θέλουν περισσότερο να καλύψουν, και το έχει τονίσει και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς, είναι αυτή του φορ. Μπορεί να ήρθε ο Λούκα Γιόβιτς, αλλά ο Σέρβος παικταράς αρκεί; Όχι είναι η απάντηση. Και συμφωνώ. Διότι η Ένωση έχει πίσω του τον Πιερό και τον Ζίνι. Ή καλύτερα ανάποδα, γιατί ο Ζίνι υπερτερεί του Πιερό, όσον αφορά τη βασική ενδεκάδα. Ναι μεν, ο Ανγκολέζος φορ είναι υπερταλαντούχος και η ΑΕΚ μπορεί να χτίσει πάνω του, αλλά η ομάδα του Νίκολιτς χρειάζεται κάτι ακόμα παραπάνω. Ο Πιερό είναι μια αναπληρωματική λύση, αλλά η σύνδεσή του με το γκολ δεν είναι καλή. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ… Φαίνεται.

Και σίγουρα, ο επιθετικός που θα έρθει στην ΑΕΚ, δεν πρέπει να έχει παρόμοια στοιχεία με εκείνα του Γιόβιτς. Να μην «συγκρούονται». Χρειάζονται διαφορετικά χαρακτηριστικά. 5 Σεπτέμβρη σήμερα και αν με ρωτάνε, εάν η ΑΕΚ πρέπει να πάρει φορ, η απάντηση είναι ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ. Ο Μαρσιάλ πέρυσι δεν «κούμπωσε» και ούτε η ΑΕΚ βρήκε πολλά γκολ από τους επιθετικούς της. Γενικότερα, δεν την λες την περσινή ΑΕΚ του Αλμέιδα και… «μηχανή των γκολ». Για να διορθωθεί αυτό, έπρεπε να «στρώσεις» την ομάδα από πίσω και στη συνέχεια να έρθει το «πυροβολικό». Μόνο που η ΑΕΚ θέλει ακόμα ένα στον «πόλεμο» του πρωταθλήματος.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Η Εθνική Ελλάδος ξεκινά απόψε την προσπάθειά της να προκριθεί στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 2014 όταν και βρέθηκε στη Βραζιλία, με αντίπαλο τη Λευκορωσία στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, που δεν αποκλείεται να είναι και κατάμεστο. Το επόμενο Μουντιάλ είναι στο πρόγραμμα το επόμενο καλοκαίρι: θα διεξαχθεί σε γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. Τα προκριματικά θα γίνουν πολύ γρήγορα και καλύτερα για την Εθνική μας. Σε σχέση με τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2018 και του 2022, όπου Εθνική μας απέτυχε, αυτή τη φορά έχει ένα αβαντάζ: μπαίνει στη διαδικασία με έναν προπονητή που έχει πολύ ξεκάθαρες ιδέες για τη στελέχωση της ομάδας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χρησιμοποίησε τη συμμετοχή της ομάδας στο UEFA Nations League για να καταλάβει καλύτερα το υλικό που έχει στα χέρια του. Κι αν κρίνω από τη συνεχή πρόοδο της Εθνικής μας το κατάλαβε καλά.

Είχαμε αφήσει την Εθνική μας τον περασμένο Ιούνιο πρωταγωνίστρια σε δύο φιλικά ματς που έγιναν στην Κρήτη. Η Εθνική μας είχε διαλύσει τους Σλοβάκους. και τους Βούλγαρους βάζοντας τέσσερα γκολ σε κάθε ένα από τα δύο ματς. Είναι εντυπωσιακό αλλά οι δύο αυτές νίκες ήρθαν, ενώ η ομάδα αγωνίστηκε με διαφορετικές ενδεκάδες. Ο Γιοβάνοβιτς έκανε τα δύο φιλικά τον περασμένο Ιούνιο για να δείξει στους παίκτες του, πως πριν από την έναρξη των προκριματικών του Μουντιάλ ποντάρει σε όλους. Το μήνυμα ελήφθη. Η καλή απόδοση όλων σε εκείνα τα τελευταία ματς της Εθνικός δεν αποκλείεται να έχει προκαλέσει στον ομοσπονδιακό μας προπονητή διλήμματα και πονοκεφάλους. Δεν θα είναι απλά αυτή η ομάδα να έχει βασικούς και αναπληρωματικούς: όλοι μοιάζουν έτοιμοι να ξεκινήσουν. Αλλά αυτό είναι ωραίο πρόβλημα για έναν προπονητή, Που στην προκειμένη περίπτωση πρέπει απλώς να πείσει τους παίκτες του να πάρουν τη Λευκορωσία στα σοβαρά.

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.