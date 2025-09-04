Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τη Λιλ Αντρέ Γκόμες και Ιθάν Εμπαπέ

Εκτός της λίστας της Λιλ για τα παιχνίδια του Europa League έμεινε ο Αντρέ Γκόμες που δεν υπολογίζεται από τους Γάλλους, αλλά και ο Ιθάν Εμπαπέ που αναρρώνει από τραυματισμό

Η ομάδα της Βόρειας Γαλλίας γνωστοποίησε την λίστα της για τη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, από την οποία λείπουν δύο «ηχηρά» ονόματα.

Ο μικρότερος αδελφός του Κιλιάν Εμπαπέ, ο Ιθάν, υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο στις αρχές Αυγούστου 2025 και παραμένει εκτός δράσης. Η επιστροφή του στα... γήπεδα υπολογίζεται τον Οκτώβριο, η αβεβαιότητα όμως της φυσικής του κατάστασης οδήγησε τον προπονητή της Λιλ, Μπρούνο Ζενεσιό, να τον αφήσει εκτός λίστας για την Ευρώπη.

Ένας από τους παίκτες των Γάλλων, οι οποίοι δεν υπολογίζονται και μοιάζουν... φευγάτοι, είναι ο Πορτογάλος χαφ Αντρέ Γκόμες, το όνομα του οποίου απουσιάζει από την ευρωπαϊκή λίστα της αντιπάλου του ΠΑΟΚ. Ο 32χρονος μέσος με θητεία σε Έβερτον, Μπαρτσελόνα, Μπενφίκα μεταξύ άλλων, δεν βρίσκεται στα πλάνα του Γάλλου προπονητή της Λιλ, με το συμβόλαιο του να ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.

Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στη Γαλλία να αντιμετωπίσει τη Λιλ στις 23 Οκτωβρίου, λίγα 24ωρα μετά την αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ, σε ένα «καυτό» πρόγραμμα μέσα στον Οκτώβρη.