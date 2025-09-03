Παναθηναϊκός: Ο όρος στο δανεισμό του Ταμπόρδα που έκανε τη διαφορά για το τελικό deal

Η δύσκολη περίπτωση του Αργεντινού για την οποία γνώριζαν οι «πράσινοι» εδώ και περίπου δύο μήνες και το σημείο «κλειδί» για να προχωρήσει η υπόθεση.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό, έχοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη πως μπορεί να γίνει ο δημιουργικός ηγέτης του «τριφυλλιού». Ο Αργεντινός στην πρώτη του εμπειρία μακριά απ’ την πατρίδα του, καλείται να αποδείξει πως τα επιτεύγματά του με την Πλατένσε, δεν ήταν τυχαία.

Η διάθεση και η όρεξη περισσεύουν από την πλευρά του νεαρού άσου. Μεγάλη είναι και η πίστη των «πράσινων» για την ικανότητα του ποδοσφαιριστή. Γι’ αυτό άλλωστε έκαναν την προσπάθεια για να τον φέρουν στην Ελλάδα, η οποία δεν ήταν εύκολη. Κάτι που συμβαίνει με όλους τους παίκτες από τη χώρα της λατινικής Αμερικής. Επειδή πάντα σε αυτές τις υποθέσεις μπλέκονται διάφοροι μάνατζερς, σύλλογοι, ποσοστά ιδιοκτησίας κτλ.

Στον Παναθηναϊκό ενημερώθηκαν για την περίπτωση του Βισέντε Ταμπόρδα, στις αρχές Ιουλίου. Από άνθρωπο ο οποίος συνεργάζεται με τους «πράσινους» και δραστηριοποιείται στην Αργεντινή. Τους τόνισε λοιπόν, πως ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής κάνει τη διαφορά στην Πλατένσε, την ομάδα έκπληξη του εγχώριου πρωταθλήματος.

Αμέσως έψαξαν τα στοιχεία της υπόθεσης και παράλληλα ενημερώθηκε ο Ρουί Βιτόρια. Όλα αυτά στην περίοδο που πρώτο πλάνο ήταν ο Ουναΐ. Όμως είχε αρχίσει να υπάρχει αντίληψη πως δύσκολα θα προχωρήσει το θέμα του Μαροκινού. Τα συνεχή μπρος-πίσω και η τελική διάθεση του παίκτη να πάει στη La Liga, έκαναν τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» να ψάξουν τη φόρμουλα για την υπόθεση Ταμπόρδα.

Ο Αργεντινός άνηκε στην Μπόκα Τζούνιορς αλλά την κατάσταση περιέπλεκε ο δανεισμός του στην Πλατένσε (είχε ισχύ μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο). Εκεί λοιπόν, βρέθηκε ένας όρος που τελικά έκανε τη διαφορά. Βρήκαν οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» πως μπορεί να «σπάσει» η συμφωνία δανεισμού από την Μπόκα στην Πλατένσε, σε περίπτωση που φτάσει πρόταση από ομάδα του εξωτερικού.

Όπως κι έγινε, με το κατάλληλο τίμημα φυσικά, καθώς η Πλατένσε έλαβε περίπου το 10% του ποσού της μεταγραφής όπως αναφέρουν και στην Αργεντινή. Δόθηκαν λοιπόν τα χρήματα, διακόπηκε ο δανεισμός και ο Ταμπόρδα έγινε παίκτης του Παναθηναϊκού.