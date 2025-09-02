Οι Αφρικανοί διεθνείς του Παναθηναϊκού και η αλήθεια για τις απουσίες στο Κύπελλο Εθνών που ακολουθεί

Τέσσερις Αφρικανούς απέκτησε ο Παναθηναϊκός στις μεταγραφές, σε σεζόν που έχει Κύπελλο Εθνών τέλη Δεκέμβρη με μέσα Γενάρη – Τα δεδομένα αναφορικά με την απουσία τους.

Αλμπάν Λαφόν, Αχμέντ Τουμπά, Ανάς Ζαρουρί και Σίριλ Ντέσερς. Τέσσερις ποδοσφαιριστές που απέκτησε ο Παναθηναϊκός και προέρχονται από Εθνικές ομάδες της Αφρικής. Αυτόματα ξεκίνησε έντονη συζήτηση αναφορικά με τα ματς που δε θα τους έχει στη διάθεσή τους ο Παναθηναϊκός, καθώς είμαστε σε σεζόν διεξαγωγής Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Το οποίο λόγω Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, θα λάβει χώρα στα μέσα της αγωνιστικής περιόδου.

Στο Μαρόκο από τις 21 Δεκεμβρίου μέχρι τις 18 Ιανουαρίου, θα αναμετρηθούν οι Εθνικές ομάδες της Αφρικής που εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο τουρνουά. Οι χώρες προέλευσης των παικτών του Παναθηναϊκού, θα είναι εκεί και μάλιστα στο Pot 1, ως ισχυροί του γκρουπ που θα μετάσχουν. Άρα απ’ τα φαβορί για να προχωρήσουν αρκετά στο θεσμό.

Ο λόγος για το Μαρόκο (Ζαρουρί), την Αλγερία (Τουμπά), την Ακτή Ελεφαντοστού (Λαφόν) και την Νιγηρία (Ντέσερς). Οι τρεις «πράσινοι» αν όλα πάνε καλά θα βρίσκονται στις αποστολές των ομάδων τους. Αυτός που δεν είναι σίγουρος και μάλιστα δεν είναι στις κλήσεις τον τελευταίο καιρό, είναι ο Ανάς Ζαρουρί. Μοναδική πιθανότητα να αλλάξουν τα δεδομένα για τον εξτρέμ των «πράσινων», είναι να κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις μέχρι την ανακοίνωση της αποστολής, χωρίς αυτό να καθιστά δεδομένη τη συμμετοχή του. Αξίζει να σημειωθεί πως ο δανεικός από τη Λανς είχε συμπεριληφθεί τελευταία φορά σε αποστολή του Μαρόκου, πριν από δύο χρόνια.

Πάμε τώρα στο… ζουμί της υπόθεσης. Τους αγώνες στους οποίους ο Ρουί Βιτόρια δε θα έχει τους Αφρικανούς ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του. Αναφορικά με το Europa League, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η UEFA έχει βγάλει έτσι τις ημερομηνίες, που δεν επηρεάζεται η συμμετοχή παικτών από την Αφρική στη League Phase του Europa League. Το Κύπελλο Εθνών θα διεξαχθεί 21/12 με 18/1. Η 6η αγωνιστική της League Phase (Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός) θα διεξαχθεί 11/12, δηλαδή δέκα μέρες πριν αρχίσει η διοργάνωση στην Αφρική. Το ματς της 7ης αγωνιστικής (Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός) θα διεξαχθεί 22/1, δηλαδή τέσσερις μέρες μετά το τέλους του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Αναφορικά με το πρωτάθλημα τώρα, εκεί τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Για τον απλούστατο λόγο πως ακόμη δεν έχει υπάρξει ορισμός του προγράμματος. Σύμφωνα με τις ημερομηνίες στις οποίες θα μπορούσαν να διεξαχθούν οι αναμετρήσεις, ένα πιθανό σενάριο είναι να μην έχει ο Παναθηναϊκός τους Αφρικανούς διεθνείς του, στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το ματς με την Ένωση θα εξαρτηθεί πάντως απ’ το πόσο θα προχωρήσει η κάθε ομάδα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, επειδή πάντα «παίζει» το ενδεχόμενο κάποια Εθνική να αποκλειστεί σχετικά νωρίς.

Κατά τα άλλα, μένει να φανεί πότε θα οριστεί το ματς με τον ΟΦΗ που αναβλήθηκε στην πρεμιέρα της Super League, ενώ πιθανές αναμετρήσεις για να διεξαχθούν μέσα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, είναι τα εντός έδρας με Βόλο και Πανσερραϊκό.