Η κλήρωση και το πρόγραμμα της νέας σεζόν (pics)

Η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε και οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο νέο πρωτάθλημα έμαθαν το πρόγραμμα τους.

Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο η κλήρωση της Super League 2 της νέας σεζόν με τις ομάδες να μαθαίνουν το πρόγραμμα τους στους δύο ομίλους της κατηγορίας.

Στις 14 Σεπτεμβρίου θα εκκινήσει το νέο πρωτάθλημα της δεύτερης τη τάξει εθνικής κατηγορίας, ενώ η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια θα διεξαχθούν τα πλέι οφ και τα πλέι ουτ της κατηγορίας για τις 20 ομάδες που θα λάβουν μέρος.

Στην κλήρωση βρέθηκαν και ο Στεφάν Λανουά (αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ), ο Γιώργος Μαυρωτάς (Γενικός Γραμματέας Αθλητισμό), όπως και η Κάτια Κοξένογλου (αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League).

Οι βραβεύσεις των κορυφαίων της περσινής σεζόν

«Ώρα»... βραβεύσεων για τη Super League 2 και τους καλύτερους της περσινής σεζόν. Όσον αφορά τον Βόρειο Όμιλο, MVP ανακηρύχτηκε ο Γιάννης Πασάς της ΑΕΛ, ενώ καλύτερος τερματοφύλακας ψηφίστηκε ο Χρήστος Ταλιχμανίδης του Μακεδονικού.

Κορυφαίος προπονητής ο Κώστας Γεωργιάδης του Καμπανιακού, τον οποίο οδήγησε στα πλέι οφ της κατηγορίας. Πηγαίνοντας... νότια, MVP ψηφίστηκε ο Γιώργος Μάναλης της πρωταθλήτριας Κηφισιάς, καλύτερος τερματοφύλακας ο Κωνσταντίνος Κότσαρης της δευτεραθλήτριας Καλαμάτας, ενώ κορυφαίος προπονητής ο Σεμπάστιαν Λέτο που «ανέβασε» την Κηφισιά.

Τέλος, καλύτερη διαιτητής για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν ανακηρύχτηκε γυναίκα, καθώς μετά την Ανδρομάχη Τσιοφλίκη, φέτος ήταν η «σειρά» της Ελένης Αντωνίου.