Έρχεται ο Ταρέμι: Η Ελλάδα τρέμει, η Ευρώπη το ακούει

Ένα old school φορ, ένα 9άρι-παλικάρι με 200+ γκολ κι ο Ολυμπιακός που σπέρνει τρόμο. Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Ο Μεχντί Ταρέμι δεν χρειάζεται συστάσεις. Πάνω από 200 γκολ στην καριέρα του, φορ που μοιράζει και μπάλα, κλασικό εννιάρι, old school, 9άρι-παλικάρι από αυτά που μάθαμε, που αγαπήσαμε σε άλλες εποχές. Ο Ολυμπιακός φέρνει έναν επιθετικό βαρύ, και το «βαρύ» εδώ είναι τίτλος τιμής. Δεν είναι ο γυαλιστερός, μοντέρνος ψευτο-εξτρέμ που παίζει λίγο παντού και πουθενά. Είναι ο κλασικός στράικερ, ο τύπος που θα βγει μπροστά όταν καίγεται η μπάλα.

Στο οπλοστάσιο του Μεντιλίμπαρ πλέον βρίσκονται Ελ Κααμπί, Γιαρεμτσουκ και Ταρέμι. Ποιος είναι ο 1, ποιος ο 2, ποιος ο 3ος στην ιεραρχία; Κανείς δεν ξέρει. Και αυτό είναι το μεγαλείο. Γιατί όταν έχεις τέτοια τριπλέτα, δεν μιλάς για… εναλλακτικές. Μιλάς για πολυτέλεια. Ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει παίκτες. Φτιάχνει θρύλους. Κάποτε ο Ολυμπιακός έψαχνε έναν φορ να βγάλει τη χρονιά. Τώρα έχει τρεις που θα έπαιζαν βασικοί σε κάθε ευρωπαϊκή ομάδα δεύτερης ταχύτητας.

Ο Ολυμπιακός δεν είναι πια «μια μεγάλη ελληνική ομάδα». Είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Και το αποδεικνύει: μπορεί να πάρει όποιον θέλει. Με αυτές τις κινήσεις στέλνει μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Στις ελληνικές ομάδες λέει ξεκάθαρα ότι «το πρωτάθλημα δεν θα το πάρετε, εδώ είναι το κάστρο». Στους αντιπάλους του στο Champions League φωνάζει: «δεν θα είμαστε κομπάρσοι, θα σας ματώσουμε για κάθε βαθμό». Είναι η ίδια λογική που είχε το λιμάνι σε παλιές εποχές, τότε που κάθε μεταγραφή ήταν δήλωση ισχύος. Σήμερα το κάνει ξανά, με πιο ευρωπαϊκή διάσταση.

Όποιος θυμάται τον προπέρσινο Ταρέμι στην Πόρτο, ξέρει. Γκολ με το κεφάλι, με το πόδι, με ψυχή. Στην καλή του σεζόν έχει για… πλάκα 15-20 γκολ (τη σεζόν 2023-24 έβαλε 23 γκολ στο πρωτάθλημα και 7 στο Champions League). Ένας killer που θα καλύψει χωρίς δάκρυα το κενό του Ελ Κααμπί τον Γενάρη στο Κόπα Άφρικα. Δεν μοιράζει μόνο γκολ. Μοιράζει τρόμο. Είναι από αυτούς που παίζουν με το ένστικτο: μύτη μέσα στην περιοχή, σκόνη και θρύψαλα για τους αμυντικούς.

Το Καραϊσκάκη γίνεται λιμάνι της τριανδρίας: Ελ Κααμπί – Ταρέμι – Γιαρεμτσουκ. Ένα τρίγωνο τρόμου για όποιον στρίβει από τη Συγγρού και πάει δεξιά. Δεν θα βρει λιμάνι ηρεμίας. Θα βρει λιμάνι φωτιάς και αγωνίας. Ο Ταρέμι δεν έρχεται μόνο για να παίξει. Έρχεται να τρομοκρατήσει. Ο Πέρσης φορ έρχεται να βάλει πολλούς στο… χαρέμι του. Είναι η εικόνα του Θρύλου που χτίζει ομάδα όχι για να σωθεί στους ομίλους, αλλά για να διεκδικήσει.

Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι δεν αστειεύεται, ούτε μέσα ούτε έξω. Θέλει να μπει στα πλέι οφ, να διεκδικήσει τους «16» και γιατί όχι, να πάει ακόμη παραπέρα. Κι αν όλα πάνε καλά, ο Γενάρης θα φέρει κι άλλες ενισχύσεις. Η διοίκηση γεμίζει το οπλοστάσιο και ο Μεντιλίμπαρ έχει πλέον εργαλεία που ούτε ο πιο τρελός φίλαθλος δεν θα ονειρευόταν πριν λίγα χρόνια. Το μήνυμα είναι καθαρό: ο Ολυμπιακός δεν είναι πια ο αντίπαλος. Είναι η απειλή. Κι αυτή η απειλή έχει άλλο ένα όνομα: Μεχντί Ταρέμι.

