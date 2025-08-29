ΑΕΚ: Ένα τέλεια σχεδιασμένο τακτικό πλάνο και οι πρωταγωνιστές του

Ο πρώτος μεγάλος στόχος επετεύχθη για την ΑΕΚ, η οποία πήγε κόντρα στις πιθανότητες που θέλουν μόνο το 20% των μη ισχυρών ομάδων να παιρνούν την πρόκριση στα πλέι οφ του UEFA Conference League, πετώντας εκτός την Αντερλεχτ, η οποία θα είχε τον πέμπτο καλύτερο συντελεστή σε όλη τη διοργάνωση αν εξασφάλιζε εκείνη την παρουσία της στους ομίλους!

Ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για να αντιληφθούμε το μέγεθος του αντιπάλου και τον βαθμό δυσκολίας που είχε να ξεπεράσει η Ένωση. Για να τα καταφέρει, χρειάστηκε να κάνει ένα πολύ υψηλού επιπέδου παιχνίδι χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για να ακριβολογούμε, χρειάστηκε ένα τέλειο τακτικά παιχνίδι το οποίο φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στρατηγού Μάρκο Νίκολιτς...

Ο Σέρβος τεχνικός, κυριάρχησε απόλυτα έναντι του Χάσι στην… σκακιέρα της Αγιά Σοφιάς και τον νίκησε κατά κράτος, φέρνοντας την ΑΕΚ στους ομίλους μέσα από μια προκριματική διαδικασία στην οποία ο Δικέφαλος έκανε το 3/3 - κάτι που δεν είχε καταφέρει να πετύχει ποτέ στο παρελθόν - όντας αήττητη και μάλιστα απέναντι σε αντιπάλους ιδιαίτερα ικανούς (για την φάση που τους πέτυχε) όπως οι Χάποελ Μπερ Σεβά - Άρης Λεμεσού και προφανώς η Άντερλεχτ.

ΑΕΚ κόμπακτ και... μιάμιση φάση η Άντερλεχτ!

Το τέλεια σχεδιασμένο τακτικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς είχε μια πολύ συγκεκριμένη δομή η οποία είχε να κάνει πρώτα απ’ όλα με την συμπαγή εικόνα που παρουσίασε η ΑΕΚ η οποία δεν έδωσε χώρους και εύκολες μπάλες στην Άντερλεχτ να φύγει με ταχύτητα στις μεταβάσεις που είναι και το παιχνίδι της.

Οι «κιτρινόμαυροι», ήταν απόλυτα διαβασμένοι στο συγκεκριμένο κομμάτι, τα λάθη που έκαναν στις μεταβιβάσεις ήταν ελάχιστα και ακολούθησαν κατά γράμμα το τακτικό σχέδιο του προπονητή τους, παρουσιάζοντας μια εικόνα κόμπακτ, με κοντά τις αποστάσεις και τις γραμμές να κινούνται συντονισμένα γεγονός που έκανε την ΑΕΚ να φαίνεται πιο ομάδα από τον αντίπαλο και σαν να βγάζει υπεραριθμίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, είτε μιλάμε για τον ανασταλτικό είτε για τον δημιουργικό τομέα.

Είναι χαρακτηριστικό πως η Άντερλεχτ των απίθανων ευκαιριών του πρώτου αγώνα στις Βρυξέλλες έκανε μόλις μιάμιση χθες με την κεφαλιά του Ντόλμπεργκ την οποία μπλόκαρε ο ανίκητος Στρακόσα. Που προφανώς και έχει τεράστιο μερίδιο μετά (κυρίως) την μεγαλειώδη εμφάνιση του στο πρώτο ματς όπου είχε κρατήσει σε ορισμένα σημεία μόνος του την ΑΕΚ.

Μαρίν - Πινέδα κατάπιαν τον άξονα τους

Η ΑΕΚ έβγαλε μια τρομακτική κυριαρχία στον άξονα. Με αποτέλεσμα να ελέγξει πλήρως τον νευραλγικό χώρο του κέντρου. Βασικός πρωταγωνιστής ήταν ο Ραζβάν Μαρίν. Ένα πραγματικό κομπιούτερ στον αγωνιστικό χώρο της ΟΠΑΠ Arena που έμοιαζε λες και ήταν προγραμματισμένο να κάνει το τέλειο παιχνίδι. Ο Ρουμάνος ήταν ο μαέστρος του άξονα, ο ρυθμιστής των πάντων. Έκοβε, έραβε, δημιουργούσε καθόριζε τον ρυθμό του αγώνα και ανασταλτικά ήταν πάντα εκεί, στο σωστό χώρο, τη σωστή στιγμή για να αναχαιτίσει τις επιθέσεις τους βγάζοντας πολύ aggressive στοιχεία τους αντιπάλους του. Δεν ήταν μόνος όμως. Για να κυριαρχήσει η ΑΕΚ απόλυτα στον άξονα και να ελέγξει πλήρως την κατάσταση είχε ως παρτενέρ τον Ορμπελίν Πινέδα που και εκείνος έκανε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι.

Σίγουρα, το καλύτερο φετινό του θυμίζοντας σε όλους πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει ο Μεξικανός όταν πιάσει τα υψηλά του στάνταρ. Ο Πινέδα έμοιαζε να είναι παντού, είχε ελάχιστα λάθη συμμετέχοντας πολύ στο build up ενώ κουβαλούσε σωστά την μπάλα και επί της ουσίας ήταν ο συνδετικός κρίκος του άξονα με την μπροστά ζώνη. Ο άνθρωπος, που μετέφερε την μπάλα στην επιθετική τριπλέτα των Ελίασον, Κουτέσα, Κοϊτά συν τον Πιερό. Μαρίν και Πινέδα συνδυαστικά, κατάπιαν τον άξονα τους και μπόρεσαν έχοντας βοήθειες τόσο από τον Κοϊτά που ήταν συνεπής τακτικά όσο και από το υπόλοιπο γκρουπ, να επιβληθούν αν και η Άντερλεχτ επιχειρούσε να κάνει υπεραριθμία με τρίτο χάφ χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι… εκτελεστές

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να ρίξει όλα τα όπλα μέσα και ξεκίνησε με τους Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Ντέρεκ Κουτέσα, Νίκλας Ελίασον πίσω από τον Φραντζί Πιερό. Ήταν εμφανές βάσει σχεδίου, πως υπήρχαν πολύ συγκεκριμένες οδηγίες και προς τους τρεις πρώτους, να πατούν περιοχή και να χτυπούν την ευάλωτη ανασταλτικά Άντερλεχτ σε συγκεκριμένους χώρους που πονάει. Το ευτύχημα για την ΑΕΚ, είναι ότι χθες είχε αποτελεσματικότητα...

Κάτι που ζητούσε ο Μάρκο Νίκολιτς από τους παίκτες του. Και όταν βρέθηκαν αυτοί σε θέση βολής, είχαν την ποιότητα και την αποφασιστικότητα να εκτελέσουν σωστά. Το πρώτο τέρμα από την ρουκέτα του Κοϊτά έρχεται μετά από μια ανάκτηση της μπάλας με πίεση και κλέψιμο του Ρότα και άμεση πάσα του Ελίασον στον σκόρερ ενώ και στο δεύτερο γκολ με την άπιαστη σουταρα σήμα-κατατεθέν του Κουτέσα η φάση εξελίσσεται τάχιστα. Ο Νίκολιτς είχε ζητήσει ταχύτητα στις μεταβάσεις και άμεσες εκτελέσεις και οι παίκτες του το έκαναν πράξη. Σκοτώντας την Άντερλεχτ!

Αμυνα μπετόν-αρμέ και ο κομβικός ρόλος του Ρότα πάνω στον Ανγκούλο

Η ΑΕΚ όπως προείπαμε έφαγε χθες μια φάση. Άντε… μιάμιση. Και οι δυο αυτές στιγμές που δημιούργησε η Άντερλεχτ είχαν πρωταγωνιστή τον Ντόλμπεργκ. Ο οποίος είναι ένα σέντερ-φορ πολύ υψηλού επιπέδου που όμως χθες έμεινε σε ρηχά νερά. Για την ακρίβεια Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας που ανέλαβαν το μαρκάρισμα του τον εξαφάνισαν χωρίς να τον χάσουν από τα μάτια τους, έχοντας πάρει το μάθημα τους από τις Βρυξέλλες. Εν γένει όμως η λειτουργία της πίσω τετράδας ήταν σχεδόν άρτια έχοντας αποκτήσει μια μηχανική κίνηση διατηρώντας σωστές αποστάσεις με το υπόλοιπο γκρουπ που δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να κλείνει τους χώρους, να μικραίνει το γήπεδο και να μη δίνει εύκολα διαδρόμους προς τα καρέ του Στρακόσα.

Ο μοναδικός που πήγε να δημιουργήσει ρήγματα και έδειχνε ικανός να το κάνει ήταν ο ταχύς Ανγκούλο τον οποίο όμως ανέλαβε ο εξολοθρευτής Ρότα. Ο διεθνής μπακ είχε το πιο δύσκολο έργο και την περισσότερη δουλειά όμως έκανε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με αυτοσυγκέντρωση, πειθαρχία, αποφασιστικότητα στα μαρκαρίσματα του και κυριάρχησε έναντι του Ανγκούλο από τον οποίο μάλιστα κλέβει και την μπάλα ξεκινώντας την φάση του 1-0!

Μάρκο Νίκολιτς: Ο στρατηγός!

Ο Μάρκο Νίκολιτς σχεδίασε και υλοποίησε ένα τακτικό πλάνο που εκτελέστηκε άρτια από τους παίκτες του. Εμφάνισε ένα γκρουπ άριστα διαβασμένο, που βελτίωσε τις αδυναμίες που παρουσίασε στις Βρυξέλλες και ήταν κυρίαρχο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου και σε όλους τους τομείς. Ασφαλώς για να φτάσουμε στα χθεσινά επίπεδα χρειάστηκε πολλή δουλειά. Όχι μόνον τις προηγούμενες ημέρες αλλά από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Λέγαμε και τότε το πόσο μεγάλη σημασία δίνει ο Νίκολιτς στο να δημιουργήσει ένα γκρουπ κόμπακτ. Με σωστές αποστάσεις και μια κίνηση συντονισμένη στον χώρο. Αυτό το στοιχείο, ήταν η αρχή των πάντων. Και όλες μα όλες οι ασκήσεις ήταν και είναι αφιερωμένες σε αυτό το μοτίβο. Από εκεί και πέρα μέρα, με την ημέρα ο Νίκολιτς προσέθετε πράγματα, στο ανασταλτικό και δημιουργικό κομμάτι. Προσαρμοζόταν στις ανάγκες, στα προβλήματα, στα δεδομένα που είχε. Γύρισε τον ρόμβο σε 4-2-3-1 χωρίς καμία συστολή, πέταξε έξω με τον Άρη τον Πενράις στο ημίχρονο και έβαλε τον Πήλιο, έφερε από τον πάγκο στοχευμένα σαν game changer τους Κουτέσα-Γιόβιτς στο ίδιο ματς, δουλεψε και διάβασε κάθε αντίπαλο πολύ προσεκτικά και εν τέλει, με σταδιακή βελτίωση και πρόοδο έφτασε στην χθεσινή βραδιά που για τον ίδιο ήταν μια τεράστια δικαίωση. Μια μεγάλη νίκη. Η κορύφωση της τακτικής του.

Μην ξεχνάμε ότι παρέλαβε μια ομάδα διαλυμένη πνευματικά, με σοβαρά αγωνιστικά ζητήματα που προερχόταν από έξι σερί ήττες στο πρωτάθλημα και της μετέδωσε αμέσως ένα πνεύμα νικητή που την κράτησε έξι σερί ματς αήττητη στην Ευρώπη πετυχαίνοντας εν τελεί - χωρίς να έχει δικαίωμα λάθους - τον πρώτο μεγάλο στόχο της πρόκρισης στη League Phase. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη προπονητική νίκη του Μάρκο Νίκολιτς όπως και όλου του οργανισμού, του Χαβιέρ Ριμπάλτα που τον έφερε και του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ Μάριου Ηλιόπουλου, που έφερε τον Καταλανό Διευθυντή Ποδοσφαίρου...