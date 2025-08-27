Ο Ηρακλής παρουσίασε αρκετά καλά στοιχεία στο φιλικό κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσα, κερδίζοντας την με 0-1.

Μία από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι «Κυανόλευκοι» στον Βόρειο Όμιλο της Super League 2 είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας, την οποία αντιμετώπισε σήμερα Τετάρτη στην ομώνυμη πόλη, επικρατώντας με 0-1, υπό το βλέμμα του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη.

Το παιχνίδι ήταν αρκετά κλειστό χωρίς πολλές φάσεις, ωστόσο τη λύση για τους Θεσσαλονικείς την έδωσε ο Ντουρμισάι στο 81ο λεπτό.

Η συνολική εικόνα της ομάδας του Μπάμπη Τεννέ τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση ήταν αρκετά καλή και άφησε αρκετά ικανοποιημένους τους ανθρώπους του τεχνικού επιτελείου, δείχνοντας πως βρίσκεται σε καλό δρόμο ενόψει της νέας σεζόν.

Οι αρχικές συνθέσεις των ομάδων:

Αναγέννηση Καρδίτσας (Τίμος Καβακάς): Θεοδωρόπουλος, Τίντε, Πεταυράκης, Λεωνιδόπουλος, Μπούσης, Στίκας, Μουστακόπουλος, Μανουσάκης, Μπαλλάς, Ανδρέου, Νοικοκυράκης.

Ηρακλής (Μπάμπης Τεννές): Σουλούκος, Κατσίκας, Δημητρίου, Χάμοντ, Ντέλετιτς, Αναστασίου, Σιδεράς, Κυνηγόπουλος, Μόριτς, Μωυσίδης, Φοφανά.