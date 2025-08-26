Στη… φαντασία των Πορτογάλων η συμφωνία Σπόρτινγκ-Παναθηναικού: Δεν πωλείται κάτω από 25 εκατομμύρια

Τα 25 εκατομμύρια είναι η κατώτερη τιμή που έχει θέσει η ΠΑΕ Παναθηναικός για την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη και η συμφωνία που αναπαράγουν οι Πορτογάλοι εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο με όσα έγραφαν κι έλεγαν πέρυσι…

Ολοκληρωμένη συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων εμφανίζουν οι Πορτογάλοι για την υπόθεση Ιωαννίδη. Μόνο που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Για να γίνει η μεταγραφή αυτή, θα πρέπει να συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός και οι πράσινοι διά στόματος Αλαφούζου έχουν ξεκαθαρίσει ότι η τιμή πώλησης είναι 30 εκατομμύρια. Λόγω της ιδιαιτερότητας όμως της υπόθεσης ενδέχεται ο Παναθηναϊκός να κάνει κι ένα σκόντο, δηλαδή να πουλήσει με 25 εκατομμύρια κι ένα πολύ σοβαρό ποσοστό μεταπώλησης.

Αυτά τα νούμερα δεν τα έχει δώσει η Σπόρτινγκ ως τώρα και ο Παναθηναϊκός δεν κάνει παζάρι για το… παζάρι. Δεν προτίθεται να τον δώσει με 18 και 20 εκατομμύρια.

Θεωρεί πως τα 25 εκατομμύρια στάνταρ είναι μια τιμή για την οποία μπορεί να παραχωρηθεί ο παίκτης.

Με τις πωλήσεις που έκανε ως τώρα έχει λύσει σε μεγάλο βαθμό τα λογιστικά του ζητήματα κι έτσι δεν θα παραχωρήσει τον αρχηγό του χωρίς να είναι απόλυτα ικανοποιημένος ότι έπραξε το σωστό για την ομάδα.

Πράγματι οι πιθανότητες να γίνει η μεταγραφή είναι αυξημένες. Είτε στην Σπόρτινγκ είτε σε άλλη ομάδα καθώς δεν πρέπει να αποκλείσουμε μπάσιμο την τελευταία εβδομάδα των μεταγραφών από άλλη ομάδα του εξωτερικού. Ο 25χρονος φορ έχει μεγάλη πέραση σε μεγάλα πρωταθλήματα και για αυτό ενώ η Σπόρτινγκ είναι όντως το σούπερ φαβορί, δεν πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας μια έκπληξη.

Οι μέρες ούτως ή άλλως είναι μετρημένες και σίγουρα δεν πρέπει να ξεχνάμε το βασικότερο: Πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει, όπως έκανε και με τον Βαγιαννίδη, ισάξιο ή καλύτερο παίκτη για να αντικαταστήσει τον αρχηγό του.