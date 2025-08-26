«Ουσιαστικά κλεισμένος από την Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης - Το Σαββατοκύριακο στη Λισαβόνα»

Κλεισμένη θεωρούν στην Πορτογαλία τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ και τον περιμένουν το Σαββατοκύριακο για υπογραφές.

Έτοιμος να δεχτεί την πρόταση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη είναι ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με πληροφορίες της «O Jogo». Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο 25χρονος φορ θα ταξιδέψει κανονικά με την ομάδα του Ρουί Βιτόρια στην Τουρκία για το παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ, αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πορτογαλία.

Ο Ιωαννίδης θα περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από την Σπόρτινγκ, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2030, με το ντιλ να κλείνει, σύμφωνα πάντα με τους Πορτογάλους, ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο, θα ξεκλειδώσει και η μεταγραφή του Χάρντερ στη Μίλαν για την ομάδα της Λισαβόνας.

Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα στην Πορτογαλία που ανέφεραν ότι ο Φώτης Ιωαννίδης θέλει να μετακομίσει στην Σπόρτινγκ.