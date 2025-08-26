Δεν είναι βόμβα ο Ζαφείρης, είναι ένα σοκ τύπου «πώς το έκαναν αυτό»;

Την ώρα που γίνεται χορός εκατομμυρίων για παίκτες της Εθνικής ομάδας, ο «Δικέφαλος» έκανε αυτό που έμοιαζε με ακατόρθωτο πριν μερικές εβδομάδες.

Έκρηξη χαράς στη Θεσσαλονίκη. Υποδοχή για τον Χρήστο Ζαφείρη, απ’ αυτές που χρόνια είχαμε να δούμε. Όχι μόνο στην πόλη, αλλά συνολικά στη χώρα. Κι αυτό έγινε για Έλληνα παίκτη. Νεαρό. Με το παρόν και το μέλλον να έχουν το όνομά του. Και για τον ΠΑΟΚ και για την Εθνική φυσικά.

Ζούμε σε μια εποχή που οι Έλληνες παίκτες έχουν αποκτήσει εξαιρετική φήμη στο εξωτερικό. Δεν είναι μυστικό πλέον, πως θεωρούμαστε η Εθνική με μία απ’ τις καλύτερες «φουρνιές» ταλέντου στην Ευρώπη. Άκρως τιμητικό και κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί.

Δείτε τι γίνεται βασικά. Πόσα έδωσε η Σπόρτινγκ για τον Βαγιαννίδη και τι δίνει για Ιωαννίδη. Το δημοσίευμα για το πόσο θα ήθελε τον Κωνσταντέλια, αλλά δεν μπορεί να τον πάρει γιατί δεν θέλει να τον δώσει ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Λισαβόνας έχει σκάουτινγκ κορυφαίου επιπέδου παγκοσμίως. Για να επενδύει τόσα χρήματα σε Έλληνες, δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε το κάνει χατιρικά. Ειδικά ένα κλαμπ με τη νοοτροπία τους ανεβάζω επίπεδο και μετά πουλάω με «τρελά» ποσά.

Για τον «Ντέλια» έγιναν όσα έγιναν με την Στουτγάρδη που ακόμη το… φυσάει και δεν κρυώνει. Δείτε τις επενδύσεις που έγιναν από ξένες ομάδες σε Κουλιεράκη, Τζίμα, Κωστούλα. Δείτε τι συμβαίνει με Τζόλη, Καρέτσα, Παυλίδη.

Κάποιο απ’ όλα αυτά τα ονόματα, πόσο… τρελό θα φαινόταν να έρθει στην Ελλάδα και να παίξει; Πόσοι θα το πίστευαν πριν μερικές εβδομάδες αν απλά αναφερόταν ως σενάριο πως ο Χρήστος Ζαφείρης ίσως αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα; Ειδικά όταν ένα ελληνικό κλαμπ προσπάθησε να κάνει μια τέτοια κίνηση και… έστριψε γρήγορα αντιλαμβανόμενη τι συμβαίνει.

Εκεί ακριβώς είναι το επίτευγμα του ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη και όποιου ασχολήθηκε με την συγκεκριμένη υπόθεση. Δε μιλάμε καν για ένα παιδί που μεγάλωσε εδώ και είχε νοσταλγία για τη χώρα. Του έλειπε ο… καφές όπως λέγαμε κάποτε για τον Γεωργάτο όταν πήγε στην Ίντερ.

Ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, με αυτή την προοπτική, έχοντας μπροστά του League Phase Champions League. Με πιθανότητα να παίξει Παγκόσμιο Κύπελλο στο τέλος της σεζόν. Μέλος μιας άκρως ταλαντούχας φουρνιάς, όντας απ’ τα εξέχοντα μέλη της κιόλας.

Την ώρα που το εξωτερικό τους απορροφά όλους, ο Ζαφείρης είδε την… κίνηση στην απέναντι λωρίδα και επέλεξε να πάει στο αντίθετο ρεύμα. Γιατί τον ώθησε ο προορισμός. Ο οποίος και κατόρθωσε να πετύχει το επίσης ακατόρθωτο, το deal με την Σλάβια Πράγας.

Μεταγραφικές «βόμβες» συνηθίζουμε να τις λέμε. Είναι τέτοια ο Ζαφείρης. Κυρίως, όμως, είναι μεταγραφικό… σοκ. Γιατί αφήνει τους πάντες να κοιτιούνται και να ρωτάει ο ένας τον άλλον: «Πώς το έκαναν αυτό ρε;».