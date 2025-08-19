Στον Καμπανιακό ο Αλμπάνης

Ο Καμπανιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Θοδωρή Αλμπάνη, ο οποίος τη περσινή σεζόν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην ομάδα της Κορίνθου.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Οι «Κόκκινοι της Χαλάστρας» συνεχίζουν τις προσθήκες ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου με τον Θοδωρή Αλμπάνη να αποτελεί την νέα μεταγραφή του Συλλόγου.

Ο 21χρονος winger με καταγωγή από την Αράχοβα προερχόμενος από μια γεμάτη χρόνια με τον ΠΑΣ Κορίνθου και ως πρώτος σκόρερ με 11 γκολ σε 25 συμμετοχές, είναι έτοιμος να συνεργαστεί ξανά με τον Γιάννη Αποστολίδη μετά την κοινή τους θητεία στο πρώτο μισό της περσινής σεζόν.

Ο Αλμπάνης έχει περάσει και από άλλες ομάδες της Γ’ Εθνικής όπως τον Αμβρυσσέα Διστόμου και τον ΑΟ Υπάτου.

Η οικογένεια του Καμπανιακού καλωσορίζει τον Θοδωρή Αλμπάνη και του εύχεται μια αγωνιστική περίοδο γεμάτη υγεία, επιτυχίες και εξίσου αρκετά γκολ!».