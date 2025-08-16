Η Μάντσεστερ Σίτι δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στη Γουλβς, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να βάζει την υπογραφή του σε μία άνετη νίκη (0-4) στην πρεμιέρα της ομάδα του στην Premier League.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Αγγλίας το σύνολο του Πεπ Γκουαρντιόλα, αφού φιλοδώρησε με 4 γκολ την Γουλβς.

Ο αγώνας

Από τα πρώτα λεπτά, οι «Πολίτες» έδειξαν τις προθέσεις τους. Στο 18’ ο Χάαλαντ απείλησε με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, προειδοποιώντας την άμυνα των «Λύκων». Ωστόσο, η προειδοποίηση δεν έφερε.… αφύπνιση για τους γηπεδούχους.

Στο 34’, μετά από σέντρα του Λουίς, ο Νορβηγός φορ βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και με κοντινό πλασέ έκανε το 0-1.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Ρέιντερς με εξαιρετικό σουτ εκτός περιοχής, ύστερα από την πάσα του Μποπ, έγραψε το 0-2, βάζοντας τη Σίτι σε θέση απόλυτου ελέγχου.

Μέσα σε λίγα λεπτά, το παιχνίδι είχε αποκτήσει ξεκάθαρο φαβορί και η Σίτι πήγε στα αποδυτήρια με απόλυτη ψυχολογία.

Η επανάληψη βρήκε τους «Λύκους» να προσπαθούν να αντιδράσουν, ανεβάζοντας γραμμές και ρυθμό. Ωστόσο, οι «Πολίτες» έδειξαν για ακόμη μία φορά την κλάση τους. Διατήρησαν τον έλεγχο, έκλεισαν τους διαδρόμους και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή. Στο 61’, ο Χάαλαντ σφράγισε τη νίκη με δεύτερο προσωπικό τέρμα, κάνοντας το 0-3.

Όμως η Σίτι δεν σταματήσει εκεί, αφού είδε πως η Γουλβς δεν είχε τις αντοχές να φέρει αντίσταση, και αποφάσισε να διευρύνει και άλλο το προβάδισμα της. Ο Τσέρκι στο 81' βρήκε δίχτυα και έγραψε το τελικό 0-4.

Η επόμενη αγωνιστική για την Μάντσεστερ είναι στις (23/8) εναντίον της Τότεναμ, ενώ για την Γουλβς είναι την ίδια ημέρα εναντίον της Μπόρνμουθ.