Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Άστον Βίλα με τη Νιούκαστλ στο Villa Park, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 στην πρεμιέρα τους στην Premier League.

Το παιχνίδι είχε ένταση αλλά όχι μεγάλες φάσεις, με τους «χωριάτες» και τις «καρακάξες» να μην βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η Βίλα μάλιστα αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 66ο λεπτό, όταν ο Κόνσα αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα, χωρίς όμως αυτό να αλλάξει τις ισορροπίες.

Η συνέχεια

Τη δεύτερη αγωνιστική, η ομάδα του Έμερι θα δοκιμαστεί εκτός έδρας απέναντι στη Μπρέντφορντ, ενώ η Νιούκαστλ του Έντι Χάου θα φιλοξενήσει τη Λίβερπουλ, που ξεκίνησε ιδανικά το πρωτάθλημα με νίκη 4-2 επί της Μπόρνμουθ.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον – Φούλαμ (16/08, 17:00)

Σάντερλαντ – Γουέστ Χαμ (16/08, 17:00)

Τότεναμ – Μπέρνλι (16/08, 17:00)

Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι (16/08, 19:30)

Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας (17/08, 16:00)

Νότιγχαμ – Μπρέντφορντ (17/08, 16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ (17/08, 18:30)

Λιντς – Έβερτον (17/08, 22:00)