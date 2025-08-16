Το παιχνίδι είχε ένταση αλλά όχι μεγάλες φάσεις, με τους «χωριάτες» και τις «καρακάξες» να μην βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η Βίλα μάλιστα αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 66ο λεπτό, όταν ο Κόνσα αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα, χωρίς όμως αυτό να αλλάξει τις ισορροπίες.
Η συνέχεια
Τη δεύτερη αγωνιστική, η ομάδα του Έμερι θα δοκιμαστεί εκτός έδρας απέναντι στη Μπρέντφορντ, ενώ η Νιούκαστλ του Έντι Χάου θα φιλοξενήσει τη Λίβερπουλ, που ξεκίνησε ιδανικά το πρωτάθλημα με νίκη 4-2 επί της Μπόρνμουθ.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2
Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0
Μπράιτον – Φούλαμ (16/08, 17:00)
Σάντερλαντ – Γουέστ Χαμ (16/08, 17:00)
Τότεναμ – Μπέρνλι (16/08, 17:00)
Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι (16/08, 19:30)
Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας (17/08, 16:00)
Νότιγχαμ – Μπρέντφορντ (17/08, 16:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ (17/08, 18:30)
Λιντς – Έβερτον (17/08, 22:00)