Η Ίντερ θα εξαντλήσει τα περιθώρια για την απόκτηση του Λούκμαν

Οι «νερατζούρι» δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια απόκτησης του Νιγηριανού επιθετικού, αφού θα καταθέσουν νέα πρόταση στην Αταλάντα.

Η προηγούμενη πρόταση της Ίντερ για τον Λούκμαν ήταν στα 45 εκατ. ευρώ, με την Αταλάντα να δίνει αρνητική απάντηση, προκαλώντας την οργή του 27χρονου επιθετικού.

Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», οι «νερατζούρι» θα επανέλθουν με νέα βελτιωμένη πρόταση, δίνοντας περιθώριο μιας εβδομάδας στην Αταλάντα για την απάντησή της.

Αν υπάρχει καθυστέρηση από τους «μπεργκαμάσκι», τότε η Ίντερ θ στρέψει την προσοχή της σε άλλους στόχους για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, με τον Λούκμαν από την πλευρά του να πιέζει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.