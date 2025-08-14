«Η Σίτι θέλει να... αρπάξει από την Τσέλσι τον Τσάβι Σίμονς»!

Σε μεταγραφικό μπρα ντε φερ ετοιμάζονται να μπουν οι Μάντσεστερ Σίτι και η Τσέλσι, για την απόκτηση του Τσάβι Σίμονς.

Οι «μπλε» του Λονδίνουν βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Λειψία για τον Ολλανδό μεσοεπιθετικό, ωστόσο δημοσίευμα στην Αγγλία βάζει στο παιχνίδι και την Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα, λοιπόν με το «TalkSports», οι «Σίτιζενς» τις τελευταίες ώρες προσπαθούν να κάνουν δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού, προκειμένου να τον «κλέψουν» από την Τσέλσι.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Σίτι είναι πρόθυμοι να καλύψουν τις οικονομικές απαιτήσεις της Λειψίας, προσφέροντας παράλληλα ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο στον Τσάβι Σίμονς.

Η Τσέλσι από την πλευρά της δεν θέλει να πέσει αμαχητί και θέλει να επισπεύσει τις διαπραγματεύσεις με την Λειψία, για να προλάβει το... μπάσιμο της Μάντσεστερ Σίτι για τον Ολλανδό μεσοεπιθετικό.