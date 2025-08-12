Σέσκο: «Θέλω να ακολουθήσω τα βήματα του Ίμπραΐμοβιτς»

Ο Μπέντζαμιν Σέσκο, στην πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μίλησε για το ποδοσφαιρικό του είδωλο, τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, τονίζοντας ότι θέλει να ακολουθήσει τα βήματα του Σουηδού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: «Από μικρός έβλεπα κάθε βίντεο του στο YouTube. Δεν έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που παίζει και που απολαμβάνει το ποδόσφαιρο. Είναι όνειρό μου να τον γνωρίσω κάποια μέρα. Στυλιστικά παίζουμε διαφορετικά, αλλά σε κάποιες φάσεις προσπαθώ να κάνω ό,τι έκανε κι εκείνος».

Για την μεταγραφή στην Γιουνάιτεντ: «Η ομάδα είναι πολύ καλή και βελτιώνεται συνεχώς. Το πρότζεκτ είναι φανταστικό και ανυπομονώ να ξεκινήσω. Θέλω να δεθούμε ως σύνολο και βήμα-βήμα να φτάσουμε ξανά ψηλά».