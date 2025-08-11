Πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Νέα γκέλα για την Σερβέτ που παραμένει χωρίς νίκη στην Ελβετία

Τις προβληματικές εμφανίσεις συνέχισε η Σερβέτ στο ελβετικό πρωτάθλημα, σώζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στην Γκρασχόπερς (1-1).

Η ελβετική ομάδα είναι εκ των πιθανών αντιπάλων του Παναθηναϊκού στα play off των προκριματικών του Conference League -εφόσον οι πράσινοι δεν περάσουν το εμπόδιο της Σαχτάρ- με την εικόνα της να προκαλεί προβληματισμό στους φιλάθλους της.

Μετά από τρεις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα Ελβετίας, η Σερβέτ έχει μόλις έναν βαθμό, αφού μετά τις δύο σερί ήττες, αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Γκρασχόπερς, σώζοντας τον βαθμό στο τελευταίο 15λεπτο του αγώνα.

Η Γκρασχόπερς άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό με τον Σάουλο Ντεκάρλι, με τον Λαμίν Φομπά να δίνει τον βαθμό της ισοπαλίας στην Σερβέτ ισοφαρίζοντας στο τελικό 1-1 στο 74ο λεπτό.

Oι Ελβετοί, μάλιστα έχουν δύσκολο έργο στην ρεβάνς με την Ουτρέχτη, αφού στο πρώτο ματς ηττήθηκαν με 3-1 από τους Ολλανδούς, σε ένα ζευγάρι όπου ο νικητής θα αναμετρηθεί με τον ηττημένο του Παναθηναϊκός-Σαχτάρ.