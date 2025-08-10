H Τσέλσι πιέζει για να ολοκληρωθεί το deal με Λειψία για τον Σίμονς

Σύμφωνα με το «Sky Sports», η Τσέλσι βελτίωσε την προσφορά της για τον Ολλανδό μεσοεπιθετικό, προσφέροντας στην Λειψία ένα ποσό κοντά στα 80 εκατ. ευρώ για να επιτευχθεί το deal.
Ο Σίμονς από την πλευρά του έχει συμφωνήσει με την Τσέλσι για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και έχει ξεκαθαρίσει στην διοίκηση της Λειψίας, ότι επιθυμεί την μεταγραφή του στους Λονδρέζους.
Έτσι, η Τσέλσι έχοντας ως σύμμαχο τον 22χρονο μεσοεπιθετικό, ασκεί έντονες πιέσεις στους Γερμανούς για να αποδεχθούν τη νέα βελτιωμένη πρόταση που κατέθεσαν για τον Τσάβι Σίμονς.