H Τσέλσι πιέζει για να ολοκληρωθεί το deal με Λειψία για τον Σίμονς

Οι «μπλε» του Λονδίνου θέλουν να βάλουν το «κερασάκι στην τούρτα» σε μια δυνατή μεταγραφική περίοδο, επισπεύδοντας τις επαφές με την Λειψία για την απόκτηση του Τσάβι Σίμονς.

Σύμφωνα με το «Sky Sports», η Τσέλσι βελτίωσε την προσφορά της για τον Ολλανδό μεσοεπιθετικό, προσφέροντας στην Λειψία ένα ποσό κοντά στα 80 εκατ. ευρώ για να επιτευχθεί το deal.

Ο Σίμονς από την πλευρά του έχει συμφωνήσει με την Τσέλσι για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και έχει ξεκαθαρίσει στην διοίκηση της Λειψίας, ότι επιθυμεί την μεταγραφή του στους Λονδρέζους.

Έτσι, η Τσέλσι έχοντας ως σύμμαχο τον 22χρονο μεσοεπιθετικό, ασκεί έντονες πιέσεις στους Γερμανούς για να αποδεχθούν τη νέα βελτιωμένη πρόταση που κατέθεσαν για τον Τσάβι Σίμονς.