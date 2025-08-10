Μουζακίτης: «Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο πιστοί στο πλάνο του προπονητή»

Ο Χρήστος Μουζακίτης έκανε τον απολογισμό της μέχρι τώρα προετοιμασίας του Ολυμπιακού, τονίζοντας ότι οι παίκτες των «ερυθρόλευκων» προσπαθούν να είναι πιστοί στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τον απολογισμό στα φιλικά: «Είναι καλό να χτίζουμε ένα υποτιθέμενο σερί ακόμη και σε φιλικά. Να κρατάμε το μηδέν, να μην χάνουμε, είναι πολύ βασικό για την πορεία του πρωταθλήματος και για το Champions League, καθώς θα έχουμε πολύ μεγάλα παιχνίδια. Είναι κάτι που μας δίνει πολύ αυτοπεποίθηση».



Για τη «χημεία» που αποκτούν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρ: «Αυτό ισχύει. Όσο περισσότερο καιρό είσαι με τον ίδιο προπονητή τόσο περισσότερα μαθαίνεις τον ίδιο και τόσο περισσότερο μαθαίνει εκείνος εμάς. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο πιστοί στο πλάνο για να βγάζουμε αυτή την εικόνα που βλέπει ο καθένας στο γήπεδο».



Για τη θετική απόδοση απέναντι σε έναν αντίπαλο που αρχίζει τις επίσημες υποχρεώσεις του σε λίγες ημέρες: «Η αλήθεια είναι ότι δεν μας απασχολεί ο αντίπαλος. Προσπαθούμε να κοιτάμε τον εαυτό μας και να βελτιωνόμαστε εμείς».

Για τον απολογισμό της προετοιμασίας του Ολυμπιακού: «Προφανώς υπάρχει κούραση μετά από τόσες ημέρες προετοιμασίας, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είμαστε εδώ για να βλέπουμε που είμαστε και να βελτιωνόμαστε καθημερινώς και πιστεύω ότι τα προβλήματα αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και μόνο κι όχι στην προπόνηση».